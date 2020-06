Novo parque eólico vai investir R$ 76 milhões na Bahia e gerar 200 empregos

O município baiano de Sobradinho tem a previsão de receber investimentos privados de R$ 76 milhões com a implantação de um parque eólico. O protocolo de intenções com a empresa Pedra do Reino V foi assinado com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), na segunda-feira (1°). O parque terá capacidade instalada de 16 MWh/ano e deve gerar cerca de 200 empregos.

“Temos hoje 170 parques de energia eólica em funcionamento na Bahia e, juntos, foram responsáveis pela geração de 45,3 mil empregos diretos na fase de construção. Esse novo investimento no setor de energias renováveis vem provar que o segmento segue em expansão e a Bahia, líder nacional, segue sendo atrativa", destaca o vice-governador João Leão, secretário de Desenvolvimento Econômico.

A empresa eólica pretende iniciar a implantação da unidade em um ano. De acordo com a SDE, o estado foi responsável pela geração de 37,3% de toda a energia do país, por fonte eólica, em março deste ano.