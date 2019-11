‘Novo Pestana’ deve ser inaugurado em 2022; número de quartos cairá pela metade

Um dos maiores e mais tradicionais hotéis de Salvador, o Hotel Pestana, deve voltar à ativa em 2022. O projeto de revitalização e reforma do local deve ser entregue pela empresa que administra o estabelecimento à Prefeitura de Salvador em fevereiro de 2020. Após a aprovação, que deve ocorrer entre maio e junho do ano que vem, as obras já terão início com duração prevista de dois anos.

O projeto do “Novo Pestana” deve englobar, além do hotel, um prédio residencial e um centro comercial. Por conta da adição destes dois novos elementos, o número de apartamentos irá reduzir em mais da metade, saindo dos antigos 456 para 215. O empreendimento também deixará de ser cinco estrelas para ser quatro. “Mas sem perder a qualidade do serviço”, garantiu Gustavo Jarussi, presidente do Grupo Pestana, em entrevista ao CORREIO.

Gustavo se reuniu nesta segunda-feira (18) com o prefeito de Salvador, ACM Neto, para definir um cronograma para a reforma e reabertura do hotel. O governo municipal garantiu incentivos fiscais e o chefe do executivo baiano afirmou que dará celeridade na burocracia para facilitar o retorno do empreendimento.

"A Prefeitura vai atuar, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), para acelerar todo o processo de liberação de licenças e alvarás, já que trata-se de um investimento importantíssimo para movimentar a economia e o turismo na cidade", declarou ACM Neto.

Já Gustavo destacou o potencial turístico da capital, que em 2018 recebeu mais de nove milhões de visitantes, segundo dados da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult). Além das belezas naturais e fatores culturais, o presidente do Grupo Pestana revelou expectativa com o aumento no número de turistas após a canonização de Irmã Dulce e inauguração do novo Centro de Convenções.

“Salvador adquiriu um protagonismo nacional no turismo religioso com a canonização de Irmã Dulce. Já com o Centro de Convenções, aqui também, pode se tornar um polo de grandes eventos, aumentando a demanda hoteleira. Neste ponto. temos um interesse duplo, pois há um centro para eventos médios dentro do Pestana e esperamos que ele possa receber o 'pré' e o 'pós' destes grandes acontecimentos”, projetou.

Razões para o fechamento

A decisão de fechar Hotel Pestana foi divulgada em 2016. Ele funcionou até o Carnaval de 2017. De acordo com Jarussi, a decisão de fechar momentaneamente o local se deu por causa das conjunturas econômicas e projeções que a empresa fazia para o futuro próximo.

Os dados corroboram sua visão. De acordo com a Secult, entre os anos de 2011 e 2016, quando foi divulgada a decisão de fechamento do hotel, a taxa de ocupação dos hotéis soteropolitanos diminuiu em 14 pontos percentuais, saindo de 67,21% para 53,18%. Só que após este período de queda, a taxa de ocupação deu uma guinada com um grande crescimento em 2017 e 2018, tendo fechado o ano passado com 62,23%. A melhora devolveu o otimismo aos investidores do Pestana.

“Acreditamos que daqui a dois, três anos, quando reabriremos, o turismo soteropolitano irá retornar aos tempos áureos. Hoje mesmo eu estava passeando pela cidade e a vi muito mais bonita e organizada do que quando vim aqui pela primeira vez, anos atrás. Hoje, Salvador tem condições de receber muito melhor os visitantes. Mas é importante que tenhamos uma malha área atrativa para atrair o turista a preços acessíveis”, ressaltou Jarussi.

Comemoração

A volta do Pestana deve representar um acréscimo de 400 leitos ao setor hoteleiro de Salvador, que hoje conta com 40 mil, de acordo com o Sindicato dos Empregados em Comércio Hoteleiro e Similares da Cidade do Salvador (Sindhotéis). Esse número faz com que a cidade se torne a terceira capital com a maior oferta de leitos do Brasil, perdendo apenas para Rio e São Paulo. Apesar de ser a terceira maior capital em número de leitos, no estado Salvador ocupa o segundo lugar. Porto Seguro lídera o ranking baiano com 60 mil leitos.

A notícia do retorno do Pestana foi recebida com festa pelo presidente do Sindhotéis, Almir Pereira. “A gente vem esperando essa notícia a muito tempo. É a volta de um cartão postal da cidade, praticamente. Também houve, recentemente, a abertura do Fera e do Fasano. É importante a presença de bandeiras fortes como essas em Salvador, representa uma retomada do setor hoteleiro”, comemorou.

Já a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens da Bahia (ABAV-BA) reforçou o Pestana como um local importante para o turismo de negócios. “O antigo hotel tinha um centro de convenções que sediava eventos de médio porte. Com este retorno, Salvador passará a receber não apenas o turismo cultural, mas o de negócios também”, afirmou.

A reabertura do Pestana também foi muito celebrada pelos comerciantes da Rua Fonte do Boi, onde o hotel está localizado. Leandro Santana, gerente de um restaurante local, contou que, após 2017, o número de clientes caiu em 25% e a expectativa é que a volta do empreendimento signifique o retorno dos consumidores.

“A expectativa está lá em cima, é a melhor possível. Os hóspedes dos hotéis da região são boa parte dos nossos clientes no período do almoço, por exemplo”, revelou.

Já Geisa Bacellar, que é organizadora de uma loja de variedades que foi fundada há dois anos (após o fechamento do Pestana), espera um grande incremento nas vendas. “Hoje, 30% da nossa clientela é formada por hóspedes do Ibis e Mercury, que são outros hotéis que estão nesta rua. Com o Pestana, esperamos que este percentual chegue a 50%”, projetou.

Incentivos

De acordo com a Prefeitura, já foi encaminhado para a Câmara de Vereadores o projeto que beneficia a rede hoteleira com alguns incentivos fiscais como desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e facilidade no pagamento de débitos através do Programa de Parcelamento Incentivado Especial (PPI).

De acordo com o texto, os estabelecimentos poderão quitar dívidas tributárias municipais com desconto de até 100% de multa e encargos monetários e poderão ter redução de até 40% do IPTU devido anualmente. Serão contemplados com o desconto no imposto aqueles que apresentarem iniciativas como gastos com inovação, requalificação da infraestrutura e modernização das instalações; além de gastos com qualificação do quadro de funcionários e aumento do nível de ocupação.

Poderão se inscrever no programa hotéis que estejam com a situação fiscal regularizada ou em regularização e que não possuem outros incentivos fiscais concedidos pelo município. O benefício terá vigência por um período de quatro anos, contados a partir de 2020.

Le Méridien

O Hotel Pestana foi inaugurado como Le Méridien, em 1974. Até a década de 90 foi considerado o melhor e mais luxuoso hotel da Bahia.

Conheça as datas mais simbólicas do empreendimento de 45 décadas.

1974 - Conhecido por ser o primeiro hotel cinco estrelas da Bahia, o Le Méridien foi inaugurado na década de 70.

- Conhecido por ser o primeiro hotel cinco estrelas da Bahia, o Le Méridien foi inaugurado na década de 70. 15 de maio de 2000 - O Le Méridien fechou devido a uma dívida de R$ 1,2 bilhão da empresa administradora Sisal Bahia Hotéis Turismo com o Banco do Brasil (BB), proprietário do imóvel.

- O Le Méridien fechou devido a uma dívida de R$ 1,2 bilhão da empresa administradora Sisal Bahia Hotéis Turismo com o Banco do Brasil (BB), proprietário do imóvel. 15 de novembro de 2001 - O grupo Pestana, que comprou o prédio do BB por R$ 17 milhões e gastou mais R$ 20 milhões para reformá-lo, reinaugurou o estabelecimento com o nome de Carlton Bahia. Nessa época, já tinha 433 apartamentos. Em pouco tempo, o Carlton passou a se chamar Pestana.

- O grupo Pestana, que comprou o prédio do BB por R$ 17 milhões e gastou mais R$ 20 milhões para reformá-lo, reinaugurou o estabelecimento com o nome de Carlton Bahia. Nessa época, já tinha 433 apartamentos. Em pouco tempo, o Carlton passou a se chamar Pestana. 2015 - Devido à crise no setor hoteleiro, o maior hotel da capital baiana - o Hotel Pestana Salvador - demitiu pelo menos 130 funcionários.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier