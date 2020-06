Novo ponto de confinamento de resíduos é instalado em Bom Jesus dos Passos

A ilha de Bom Jesus dos Passos ganhou um novo ponto de confinamento de resíduos. A estrutura, que fica localizada no Porto de Brito, engloba contêineres e possui maior capacidade para o acondicionamento dos materiais descartados. Ela foi instalada pela Prefeitura, através da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), em parceria com a Fundação Baía Viva.

A medida atende a uma antiga reivindicação da comunidade do local, que pertence à região administrativa do Subúrbio/Ilhas. O lixo, até então, ficava acumulado de forma improvisada no Cais do Chico. A situação causava transtornos para a população, além do impacto visual para quem chegava na ilha.

"Como os resíduos não ficam mais expostos no Cais do Chico, porta de entrada para a ilha, não temos mais aquela poluição visual que causava um impacto negativo a quem chegava em Bom Jesus dos Passos. E o mais importante: esse projeto reduz a incidência de doenças causadas pelo lixo, como dengue, chikungunya, e tantas outras que são um problema sério à saúde pública", disse o presidente da Limpurb, Marcus Passos.

"Antes, os moradores jogavam o lixo de forma desordenada no local. Muitos catadores rasgavam os sacos e deixavam os materiais expostos, favorecendo a ação de animais. Agora, temos uma área cercada, com calçamento e com acesso controlado de pessoas", afirmou Osvaldo Barroso, proprietário da BF Serviços Ambientais, empresa que executou o serviço.

De acordo com o presidente da Limpurb, está prevista ainda a instalação de um ecoponto em Bom Jesus dos Passos.

"Será um espaço moderno e coerente com os princípios da sustentabilidade, onde os resíduos passarão pelos processos de compostagem e reciclagem. Assim que superarmos esse momento de pandemia, vamos retomar o projeto, que trará ainda mais ganhos para a comunidade", comentou Marcus Passos.