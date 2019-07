Novo presidente é o mais jovem a comandar a Associação Comercial da Bahia

Mário Dantas estará à frente da ACB até 2022 (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Aos 48 anos de idade, o empresário Mário Dantas se tornou o segundo presidente mais jovem, em 200 anos, a presidir a Associação Comercial da Bahia (ACB). A cerimônia de posse, e de comemoração aos 208 anos de atividade da ACB, foi realizada na sede da entidade, na noite desta segunda-feira (15).

A posse de Mário Dantas, que já é presidente do Grupo de Líderes Empresariais da Bahia (Lide-Ba), foi prestigiado por autoridades como o vice-governador, João Leão, o prefeito ACM Neto, o vice-prefeito, Bruno Reis, o presidente da Câmara dos Vereadores, Geraldo Júnior e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado a Bahia (Alba), Nelson Leal, alémd e dezenas de empresários dos mais diversos segmentos da economia baiana.

O novo gestor da casa atribui à gestão o desafio de “não apresentar problemas dissociados de possíveis soluções”.

“É com muita honra que assumo esse cargo e me comprometo com a ACB, que é a entidade empresarial mais antiga das Américas e sempre esteve em defesa dos interesses mais legítimos da classe empresarial, como um todo”, disse ao CORREIO.

Para o prefeito ACM Neto, a ACB é a entidade que “melhor representa a força empresarial do estado”. “Mário é alguém que demonstra grande vocação para a vida pública. E eu sei que os empresários da Bahia agora depositam sua confiança nessa nova diretoria”, comentou.

Prefeito discursou em cerimônia (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Na ocasião, também tomaram posse os novos membros do Conselho Superior da ACB - sob a presidência do também empresário Wilson Galvão Andrade -, que, pela primeira vez, tem três, dos nove cargos (além da presidência), ocupados por mulheres.

Nas palavras do novo presidente, a nova composição marcará uma gestão, no biênio de 2019 a 2022, que “jogará como um time, unidos e coesos, independente da nomenclatura dos cargos”.

Novos desafios

O empresário, que garante ter traquejo com todos os âmbitos da administração, é graduado pela Universidade Salvador (Unifacs), com duas pós-graduações, em Operações Estruturadas e Finanças Coorporativas e Mercados Financeiros e de Capitais, realizadas na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo.

Mário também tem passagens pelo Grupo Odebrecht e, há mais de 20 anos, é diretor da Construtora NM, também na Bahia. Mário defende a ACB enquanto uma instituição “multisetorial e transversal” e que, nessa nova fase, deve investir no turismo náutico.

“Apesar do termo comercial no nome, trata-se de uma associação que abriga o comércio, a indústria, os serviços e os negócios ligados ao agro-negócio”, destacou ele, que também comemorou o fato de ter sido convidado pelo Conselho Superior da ACB, composto por ex-presidentes.

“Nós vamos criar comissões temáticas que elaborarão proposições c o intuito de melhorar o ambiente empresarial na nossa cidade e no nosso estado, Nós não faremos a crítica pela crítica, não apresentaremos problemas dissociados de alternativas e soluções. Sempre apresentaremos as soluções”, destaca Mário Dantas.

Cerimônia foi prestigiada por empresariado baiano e autoridades (Foto: Betto Jr.CORREIO)

Representatividade

Uma das três novas lideranças femininas do Conselho, a publicitária Ana Coelho se referiu ao cargo como uma conquista que representa a “luta diária das mulheres por espaços diversos”.

“Fico muito feliz e, para mim, representa muito porque eu acredito que se a gente luta, precisamos estar dispostas a ocupar esses lugares porque nós, mulheres, podemos, sim, sermos mães, trabalhadoras e empresárias que contribuem e fazem a diferença”, comemorou Ana, que concilia, ainda, a amamentação do filho de 4 meses, com a presidência da Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP), primeira vez presidida por uma mulher.

Presidente da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior, afirmou que o novo Conselho assume a gestão em um momento de “esperança de resgate da economia”.

“A ACB é uma entidade importantíssima, que tem uma história de extrema importância. Junto com os empresários, com a votação da Reforma da Previdência, há a tentativa de reativar a economia, o que pode dar uma ajuda ao empresariado baiano”, acredita.

Diretoria Executiva da ACB

Carlos Gantois, Marcos Cidreira, Paulo Cavalcante, Rosemma Maluf, Teobaldo Costa, Carlos Falcão, Ricardo Luzbel, Constança Galvão e Ana Coelho.