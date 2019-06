Novo reforço do Vitória, Baraka treina no Barradão

Novo reforço do Vitória, o volante Baraka já está integrado ao elenco do Leão. Neste sábado (29), o jogador participou de um treino físico na Toca do Leão. O trabalho foi comandado pelo preparador Ednilson Sena.

O volante é um dos três reforços que o Vitória já contratou nesta pausa para a Copa América. Antes dele chegaram o goleiro uruguaio Martín Rodríguez, que estava no Racing do Uruguai, e o meia Chiquinho, que este ano disputou três partidas pelo Meizhou Hakka, da segunda divisão da China.

Aos 32 anos, Baraka chega ao Vitória após defender o Al-Batin, da Arábia Saudita. No Brasil, ele acumula passagens por equipes como Guarani, Ceará, Ponte Preta, Coritiba, Figueirense e Criciúma.

Em fase de preparação para a sequência da temporada, o elenco rubro-negro treinou ontem na Toca do Leão. Sob os olhares de Osmar Loss, os atletas participaram de um coletivo.

O grupo ganhou folga neste domingo (30) e se reapresenta na segunda (1º). O próximo compromisso oficial do Leão será no dia nove de junho, quando recebe o Cuiabá no Barradão, pela Série B.