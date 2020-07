Novo reforço do Vitória já fez gol no Real Madrid de CR7; assista

Anunciado nesta segunda-feira (27) pelo Vitória como reforço para a Série B, o meia-atacante Marcelinho pode ser até desconhecido para a maioria dos torcedores rubro-negros e para os brasileiros em geral. Mas o Real Madrid sabe bem quem é ele. Em 2014, o jogador abriu o placar contra o time espanhol durante a fase de grupos da Liga dos Campeões, quando jogava pelo Ludogorets Razgrad, da Bulgária.

A partida aconteceu em Sofia, capital do país do Leste Europeu, pela fase de grupos. Na ocasião, Moti desviou a bola depois de uma cobrança de escanteio e a sobra acabou indo para Marcelinho no segundo pau. Com o gol livre, o meia-atacante não desperdiçou e, de cabeça, fez 1x0, aos seis minutos de duelo.

O goleiro do Real era Iker Casillas, eleito, cinco vezes seguidas, entre 2008 e 2012, o melhor goleiro do mundo pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

Após o gol de Marcelinho, o time espanhol ainda amargou o astro Cristiano Ronaldo perdendo pênalti, defendido pelo goleiro Stoyanov. Mas o Ludogorets acabou tomando a virada, com o duelo acabando em 2x1, gols de CR7 e Benzema. E o Real terminaria aquela edição com o título da Champions.

Veja os melhores momentos: