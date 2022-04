Novo reforço do Vitória, lateral Sanchez tem nome publicado no BID

No primeiro dia de trabalho no Vitória, o técnico Fabiano Soares ganhou um reforço para montar o time durante a temporada. Novo contratado do Leão, o lateral esquerdo Sanchez, de 26 anos, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e pode estrear pelo rubro-negro no contra o Manaus, neste sábado (30), no Barradão, pela 4º rodada da Série C.

O lateral esquerdo já está integrado ao elenco do Vitória e assinou contrato de empréstimo até o fim da Série C do Brasileirão.

Sánchez começou a carreira no Ceará e também já defendeu Macaé, Inter de Lages, Figueirense e Arouca, de Portugal. Este ano, ele disputou 13 partidas com a camisa da Portuguesa-RJ e anotou dois gols.

O jogador chega para tentar resolver a lacuna da lateral esquerda do Vitória. Primeiro titular da posição na temporada, Salomão não agradou e deixou de ser aproveitado. Ele até voltou a começar em campo nas derrotas para Remo e Floresta no começo da Série C do Brasileiro, mas não foi relacionado na derrota para o Fortaleza, por 3x0, pela Copa do Brasil.

Jogador mais aproveitado na posição este ano, Vicente se firmou no time até se lesionar e ter previsão de recuperação posterior ao término da Série C. Diante da baixa, o Vitória foi novamente ao mercado e contratou Guilherme Lazaroni. Ele foi titular contra o Ypiranga-RS e marcou um gol na derrota por 2x1, mas foi expulso e não pode enfrentar o Manaus.