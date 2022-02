Novo secretário da saúde será anunciado junto com saída de Léo Prates

O nome para assumir a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) com a saída do secretário Léo Prates ainda está sendo estudado pela prefeitura. A saída vai acontecer no dia 30 de março.

"Irei anunciar concomitante com a sua saída, no dia 30 de março. Quando Léo estiver saindo, vamos apresentar quem vai sucedê-lo, para enfrentar essa guerra final contra a ômicron", disse o prefeito Bruno Reis, nesta segunda-feira (7), durante a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Nossa Luta, em Pernambués.

"No momento certo, vamos ter capacidade para escolher um nome à altura do cargo", completou o prefeito. Léo Prates é deputado estadual e deixará a pasta no limite previsto para a desincompatibilização eleitoral.