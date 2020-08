Novo serviço do Grupo CAM, Mais Mulher oferece tratamentos de estética e ginecologia regenerativa

Não há modernidade sem uma boa tradição. É assim que a Clínica CAM, que atua há mais de 40 anos na área da saúde, sintetiza a essência do CAM Mais Mulher, espaço da instituição dedicado ao público feminino, com atendimento em Ginecologia Regenerativa, Dermatologia e Estética. Criado há 8 meses no 1º andar da Clínica CAM, no Itaigara, oferece um serviço inovador, com área reservada e tecnologia de última geração, e todo o atendimento de excelência já conhecido pelo público do Grupo CAM.

O CAM Mais Mulher surgiu do olhar atento da instituição para as necessidades de suas pacientes. “Há algum tempo vínhamos observando que poderíamos oferecer mais às nossas pacientes pós câncer de mama, em relação à sua sexualidade. Partimos em busca do que havia de mais moderno para o tratamento da atrofia urogenital. Neste caminho fomos envolvidos pelo universo da Ginecologia Regenerativa e vimos que poderíamos ajudar não só a paciente oncológica, mas muitas outras mulheres poderiam ser beneficiadas por nossos serviços. Neste contexto, a Dermatologia se tornou fundamental. Nascia assim o CAM Mais Mulher, Ginecologia Regenerativa e Dermatologia Clínica e Estética”, explica ginecologista Janaína Freitas, uma das idealizadoras do novo espaço da Clínica CAM.

Os ginecologistas Airton Ribeiro e Janaína Freitas, idealizadores do espaço CAM Mais Mulher

As pacientes encontram no CAM Mais Mulher um corpo clínico capacitado e composto por ginecologistas, dermatologistas, fisioterapeuta, sexóloga, enfermeira, técnicas de enfermagem, além de toda equipe que apoia no atendimento, marcação e limpeza. “Tudo no mesmo lugar e com a qualidade e excelência da CAM é algo incomparável. Ter médicos bem preparados, serviço de apoio qualificado e equipamento de ponta aliado às novas tecnologias são sem dúvidas um diferencial”, destaca Airton Ribeiro, ginecologista e responsável técnico do Grupo CAM.

Serviços

Na área da Ginecologia Regenerativa são oferecidos tratamentos estéticos e funcionais que implementam a qualidade de vida da mulher, como Labioplastias, Preenchimento de Vulva, Clareamento íntimo, Bioestímulo de Colágeno e Tratamento de Vaginismo.

Já na Dermatologia Clínica e Estética são oferecidos serviços com Laser Erbium e a LIP (Luz Intensa Pulsada) e Técnica de IPCA (Indução Percuntânea de Colágeno por Agulhas), além da Bioestimulação de Colágeno, Preenchimentos com Ácido Hialurônico, Aplicação da Toxina Botulínica e Dermatologia Oncológica.

Criado há 8 meses, o CAM Mais Mulher é um serviço é inovador, com área reservada e tecnologia de última geração

“Foi investido o suficiente para que o conforto e qualidade caminhem juntos. Alguns procedimentos os planos de saúde cobrem, já outros não estão no rol da Agência Nacional de Saúde. Porém, o nosso objetivo é universalizar os tratamentos e, por conta disso, cobramos preços justos”, acrescenta Airton Ribeiro.

Laser de Erbium

Um dos serviços oferecidos pelo CAM Mais Mulher na área dermatológica e estética é com o Laser de Erbium. O equipamento estimula a produção de colágeno, melhora a microvascularização, é indicado para alguns casos de incontinência urinária e relaxamento vaginal pós parto normal. Outro grande diferencial dele é que tem a capacidade e melhorar a flacidez da vulva e dos pequenos e grandes lábios, além de estar indicado também para alguns casos de clareamento de áreas escuras, diminuição de rugas, manchas, vasos, flacidez e tratamentos de doenças inflamatórias, estrias e cicatrizes.

Mesmo com o espaço todo equipado e moderno, a ginecologista Janaína Freitas ressalta que o Grupo CAM está sempre atento para ampliação dos serviços e novas tecnologias: “Entendemos que o mundo está em constante evolução e, por isso, as demandas vão aumentando na medida em que novas tecnologias surgem. Esta é a conformação inicial do CAM Mais Mulher, mas em breve nossa equipe estará crescendo. Muitas novidades virão por aí”.

Atendimento

Neste período de pandemia, o Grupo CAM elaborou medidas preventivas para oferecer ainda mais segurança aos pacientes e colaboradores. Foram adotadas ações como a separação de assentos para minimizar a aproximação, além de treinamento dos profissionais da instituição para prestar atendimento, que pode ser agendado por meio da central de relacionamento: (71) 3352-8800. “É importante lembrar que todos os segmentos do Grupo CAM estão preparados para atender os seus pacientes cumprindo os protocolos de biossegurança que este momento exige e, apesar de todas as barreiras físicas e distanciamento necessários, continuamos com nossos sorrisos e corações abertos para acolher a todos, como fazemos há mais de 40 anos”, finaliza Janaina Freitas.



