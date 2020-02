Novo shopping em Lauro de Freitas adia inauguração por conta de Carnaval

O Parque Shopping Bahia, localizado na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, informou que vai adiar a data de inauguração para o dia 17 de março - a abertura do empreendimento, que deve gerar 3,5 mil empregos, estava prevista inicialmente para o início de março, dia 3.

De acordo com a assessoria de comunicação do estabelecimento, o novo prazo busca atender o pedido dos lojistas, que estão encontrando dificuldades logísticas para finalização de suas obras em função do período do Carnaval.

Na terça-feira (17), haverá a partir das 9h, um evento exclusivo para convidados, lojistas, autoridades e jornalistas que será realizado no empreendimento. A partir das 12h, o shopping será aberto oficialmente ao público.

O Parque Shopping fica localizado na Av. Santos Dumont (Estrada do Coco), e faz parte de um complexo comercial com 260 mil m² de área total e 84 mil m² de área bruta locável (ABL) já construída. O empreendimento contará também com uma casa de espetáculo com 8 mil m² e um parque de diversão próprio de 7,5 mil m².

Desde o início das obras, o Parque Shopping já empregou cerca de 1.000 pessoas na construção civil. Mas, a partir da inauguração, esse número irá triplicar para 3,5 mil com a contratação da mão de obra que atuará no funcionamento do shopping e lojas, segundo estimativa do empreendimento.

(Foto: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO)

Das 3,5 mil vagas diretas, cerca de 200 serão para a administração do shopping, para os serviços de limpeza, manutenção, marketing e segurança - a seleção foi feita pela própria Aliansce Sonae, empresa que vai gerir o shopping após sua inauguração.

Uma das novidades do novo shopping é a instalação do supermercado Pão de Açucar, com cerca de 21.000 m², e da loja do grupo Petz, maior grupo de artigos pet shops do Brasil.

Cardápio de lojas

A estrutura do local conta com três andares de lojas e o terraço. Foram investidos cerca de R$ 600 milhões. O Parque Shopping Bahia contará com 204 lojas de diferentes segmentos já confirmadas, dentre elas, as principais lojas âncoras como Riachuelo, Renner e C&A, todas ocupando dois andares e com escadas rolantes na parte interna, além de farmácias, lojas de operadoras de celular e de variedades como a Kalunga, Le Biscuit, Preçolândia e Lojas Americanas, além de lojas de móveis e eletrodomésticos como Casas Bahia e Magazine Luiza.

O local também vai oferecer ao público várias opções de esportes, lazer e entretenimento dentro de suas instalações. No terraço do shopping será instalada a PSG Academy, uma escolinha de futebol do clube francês PSG, com direito a campos de futebol e área de lazer para a criançada, além de 9 salas de cinema da rede Cinépolis - a expectativa é de que seja expandido para 12.

O shopping também contará com um Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), com direito a dois andares, um para o atendimento de serviços em geral e outro exclusivo para o atendimento de demandas do município de Lauro de Freitas.

Investimento

Enquanto não é inaugurado, o Parque Shopping já iniciou as obras de expansão do equipamento, com a construção de um galpão de 30 mil m², onde será montado o espaço de eventos como shows e espetáculos e parque de diversão, e a ampliação das vagas de estacionamento que passarão de cerca de 3 mil vagas para 5 mil.

O estacionamento será privativo e administrado pela empresa Estarpar Estacionamento, e o valor cobrado será em linha com os demais shoppings de Salvador e RMS.

Dentro do investimento, R$ 18 milhões foram destinados em contrapartida para o município de Lauro de Freitas, que serviu para a construção do Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF), já entregue à Prefeitura Municipal.

O local também contará com um power center com operações inéditas na Bahia e terrenos destinados a construção de hotel, day hospital e universidade futuramente.

Com a possibilidade da chegada do metrô até o centro de Lauro, a administração do Parque Shopping já pensa na construção, por conta própria, de uma passarela climatizada, com cerca de 8 metros de largura, para dar acesso direto da estação do metrô até a parte interna do shopping.

(Foto: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO)

Confira a lista de algumas lojas que estarão no Parque Shopping:

Riachuelo

C&A

Renner

Açaí Concept

Magazine Luiza

Casas Bahia

Centauro

Via Paris – Espaço de Beleza

Polo Wear

Le Biscuit

Kalunga

Romanel

Smart Fit

Clivale Mais

Laboratórios Linus Pauling

O Boticário

Oi, Claro, Vivo e Tim

Preçolândia

Havaianas

Samsung

Bel Salvador

Drogasil

Drogaria São Paulo

Pão de Açúcar

Petz – Petshop