Novo shopping em Lauro de Freitas vai gerar 3,5 mil empregos

Que a Bahia é muito bem servida de shopping centers isso todo mundo já sabe. No entanto, para quem buscava um espaço para viver uma experiência diferente dos demais shoppings de Salvador e Região Metropolitana (RMS), a partir de 3 de março do ano que vem poderá encontrar o que procura no Parque Shopping Bahia, novo centro comercial que será inaugurado na cidade de Lauro de Freitas.

O Parque Shopping fica localizado na Av. Santos Dumont (Estrada do Coco), e faz parte de um complexo comercial com 260 mil m² de área total e 84 mil m² de área bruta locável (ABL) já construída.

Desde o início das obras, o Parque Shopping já empregou cerca de 1.000 pessoas na construção civil. Mas, a partir de sua inauguração, em março, esse número irá triplicar para 3,5 mil com a contratação da mão de obra que atuará no funcionamento do shopping e lojas, segundo estimativa do empreendimento.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Das 3,5 mil vagas diretas, cerca de 200 serão para a administração do shopping, para os serviços de limpeza, manutenção, marketing e segurança, que terá uma seleção própria da Aliansce Sonae, empresa que vai gerir o shopping após sua inauguração. A seleção será feita através de entrega de currículos diretamente na administração do shopping, a partir de janeiro de 2020.

"É um shopping que vai criar uma nova Lauro de Freitas e toda a RMS, serão muitas lojas, muito bem comercializado. Essa cidade não será a mesma depois da inauguração. A Aliansce Sonae tem muito orgulho de participar desse momento, será uma nova fase", afirmou Ewerton Visco, diretor da Aliansce Sonae.

Já para quem deseja trabalhar nas lojas que serão instaladas no centro comercial, que possuem a maioria das vagas de emprego, deverá passar pela seleção das próprias empresas, sem relação com a administração do shopping, que irá selecionar seus funcionários de acordo com a sua política de contratação.

Representante dos empreendedores, o diretor Marcos Brito, afirmou que o novo centro comercial irá atender a um público de diferentes classes sociais, indo da classe D à classe A. Segundo ele, o shopping conta com cerca de 50 mil m² de área bruta locável (ABL), considerando apenas a parte interna, além de contar com uma casa de espetáculo com 8 mil m² e um parque de diversão próprio de 7,5 mil m².

“Nós vamos avaliar o shopping em satisfação. Eu quero que ele seja o mais legal da Bahia. Aqui, os clientes poderão encontrar um entretenimento muito forte, onde as pessoas possam chegar e poder curtir um show, contar com um complexo esportivo no terraço para seus filhos, com um parque de diversões coberto, isso é o diferencial que as pessoas procuram. É um shopping super democrático, que vai receber pessoas de diferentes classes sociais, que buscam apenas se divertir”, afirmou.

Uma das novidades do novo shopping é a instalação do supermercado Pão de Açucar, com cerca de 21.000 m², e da loja do grupo Petz, maior grupo de artigos pet shops do Brasil.

Tour press

Com 99% da obra já concluída, a direção do shopping aproveitou enquanto as portas não são abertas ao público e convidou a imprensa para conhecer a estrutura do local, que conta com três andares de lojas e o terraço, na manhã desta terça-feira (29). Os administradores já classificam o empreendimento como o 5º maior shopping do estado.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Com um investimento de cerca de R$ 600 milhões, o Parque Shopping Bahia contará com 204 lojas de diferentes segmentos já confirmadas, dentre elas, as principais lojas âncoras como Riachuelo, Renner e C&A, todas ocupando dois andares e com escadas rolantes na parte interna, além de farmácias, lojas de operadoras de celular e de variedades como a Kalunga, Le Biscuit, Preçolândia e Lojas Americanas, além de lojas de móveis e eletrodomésticos como Casas Bahia e Magazine Luiza.

O local também vai oferecer ao público várias opções de esportes, lazer e entretenimento dentro de suas instalações. No terraço do shopping será instalada a PSG Academy, uma escolinha de futebol do clube francês PSG, com direito a campos de futebol e área de lazer para a criançada, além de 9 salas de cinema da rede Cinépolis.

O shopping também contará com um Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), com direito a dois andares, um para o atendimento de serviços em geral e outro exclusivo para o atendimento de demandas do município de Lauro de Freitas.

Investimento

Enquanto não é inaugurado, o Parque Shopping já iniciou as obras de expansão do equipamento, com a construção de um galpão de 30 mil m², onde será montado o espaço de eventos como shows e espetáculos e parque de diversão, e a ampliação das vagas de estacionamento que passarão de cerca de 3 mil vagas para 5 mil.

O estacionamento será privativo e administrado pela empresa Estarpar Estacionamento, e o valor cobrado será em linha com os demais shoppings de Salvador e RMS. As salas de cinema também serão expandidas, de nove para 12 salas no próximo ano. As agências bancárias serão instaladas após a expansão do shopping.

Dentro do investimento, cerca de R$ 18 milhoes foram destinados em contrapartida para o município de Lauro de Freitas, que serviu para a construção do Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF), já entregue à Prefeitura Municipal.

O local também contará com um power center com operações inéditas na Bahia e terrenos destinados a construção de hotel, day hospital e universidade futuramente.

Com a possibilidade da chegada do metrô até o centro de Lauro, a administração do Parque Shopping já pensa na construção, por conta própria, de uma passarela climatizada, com cerca de 8 metros de largura, para dar acesso direto da estação do metrô até a parte interna do shopping.

De acordo com a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, a chegada e inauguração do novo complexo comercial, trará além de mais investimentos, emprego e renda para os moradores da cidade.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

“O Parque shopping vai transformar a nossa cidade e vai, de certa forma, ajudar o município. Nessa área institucional foi montada o Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF), onde era a antiga Insinuante, completamente novo e algumas de nossas secretarias”, explicou a prefeita, que revelou ainda que a prefeitura possui um Termo de Acordo e Compromisso que garante que o empreendimento faça intervenções na mobilidade urbana da cidade.

“Eles vão construir uma ponte que vai interligar a Av. Luís Tarquínio com a estrada do coco e manter as vias do Centro Administrativo, que ligam o centro, ao shopping e a estrada do coco, além da construção de ruas de entrada e saída para facilitar o trânsito nas ruas adjacentes. Todas essas obras serão de responsabilidade do Parque Shopping”, completou.

Confira a lista de algumas lojas que estarão no Parque Shopping:

Riachuelo

C&A

Renner

Açaí Concept

Magazine Luiza

Casas Bahia

Centauro

Via Paris – Espaço de Beleza

Polo Wear

Le Biscuit

Kalunga

Romanel

Smart Fit

Clivale Mais

Laboratórios Linus Pauling

O Boticário

Oi, Claro, Vivo e Tim

Preçolândia

Havaianas

Samsung

Bel Salvador

Drogasil

Drogaria São Paulo

Pão de Açúcar

Petz – Petshop

* Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro