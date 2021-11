Novo sorteio do Nota Premiada é adiado para o dia 22 de novembro

A campanha Nota Premiada Bahia, do Governo do Estado, anunciou que o resultado do sorteio de novembro será conhecido em nova data, dia 22. A mudança ocorreu após a suspensão do sorteio da Loteria Federal agendado para o dia 17. É com base nos números da Federal que são definidos os bilhetes da sorte da Nota Premiada Bahia.

A cada sorteio, concorrem bilhetes relativos a compras realizadas no mês anterior. Ao todo serão distribuídos R$ 1 milhão em prêmios, dos quais 90 de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. A lista de ganhadores é publicada no site www.sefaz.ba.gov.br e também nas redes sociais: Instagram @notapremiadabahia e @sefazbahia, Facebook @sefaz.govba e Twitter @sefazba.

Para participar, basta se cadastrar uma única vez no site da campanha e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Todas as compras realizadas pelos participantes e devidamente associadas ao CPF cadastrado no site da campanha são convertidas em bilhetes eletrônicos de dez números cada, que podem ser conferidos no site da Nota Premiada. Para conferir, basta acessar o site, fazer o login e, no menu “Minha Conta”, escolher a opção “Bilhetes”. A busca pode ser filtrada pelo período de emissão da NFC-e.

O participante da Nota Premiada Bahia, além de concorrer aos sorteios de prêmios em dinheiro, ainda compartilha suas notas com instituições beneficentes que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 3 milhões distribuídos entre as entidades ativas no programa, que são hoje 548

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 633 mil participantes inscritos no site. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram ao todo 2.043 pessoas, das quais 1.293 moram na capital, 749 no interior e uma fora do estado.