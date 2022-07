Novo superintendente regional da Polícia Federal é empossado na Bahia

A Polícia Federal empossou, nesta sexta-feira (1°), o novo superintendente regional da corporação na Bahia, Leandro Almada da Costa. O policial substitui a delegada Virgínia Vieira Rodrigues Palharini, recentemente nomeada chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. O profissional tomou posse do novo cargo no Centro Administrativo da Bahia, no bairro de Sussuarana, em Salvador.

A solenidade formaliza um ato administrativo de grande importância para a Polícia Federal. O Superintendente Regional terá por missão o planejamento, a direção, a coordenação, o controle e a execução das atividades institucionais na Bahia, cumprindo-lhe a observância estrita das normas legais, assim como das diretrizes emanadas pelas unidades centrais.

A cerimônia foi acompanhada pelo diretor-executivo da PF, Sandro Torres Avelar, autoridades civis e militares, servidores policiais e administrativos, colaboradores, instituições parceiras, imprensa, familiares do empossando e demais convidados.

Leandro Almada da Costa foi oficial temporário do Exército Brasileiro, Arma de Infantaria, de 1990 a 1994. Graduou-se em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em 1995. De 1997 a 2007 foi delegado de Polícia Civil em Minas Gerais e ingressou nos quadros da PF em 2008 como delegado de Polícia Federal, sendo sua primeira lotação a Superintendência Regional no Amazonas. Na unidade, exerceu as funções de chefe do Núcleo de Operações da Delegacia Regional-Executiva, chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, Delegado Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado, delegado regional-executivo, supervisor do Gise e Giase/AM, até assumir o cargo de Superintendente Regional de 2021 a 2022.

O delegado tem um vasto currículo em ações de capacitação nacionais e internacionais. Em âmbito central, exerceu a função de Coordenador de Ensino na Academia Nacional de Polícia. Leandro Almada atuou ainda como corregedor-geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas e Diretor de Operações da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Ao longo dos anos, o novo Superintendente da PF na Bahia recebeu diversas homenagens e condecorações por seu histórico profissional e pelos relevantes serviços prestados.