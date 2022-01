Novo tiroteio é registrado ao vivo na Estação da Lapa nesta quarta-feira (26); veja vídeo

A Estação da Lapa segue protagonizando momentos de tensão no ao vivo da TV Aratu. No começo da tarde desta quarta-feira (26), foram registrados novos disparos de armas de fogo no acesso da estação. A ação pôde ser ouvida durante uma transmissão da emissora no local.

Este caso é assustadoramente semelhante ao que aconteceu no ultimo dia 14 de janeiro, quando um outro tiroteio foi registrado, também ao vivo pela TV Aratu, no mesmo local. Equipes do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados e estiveram na Estação da Lapa para apurar a denúncia. Nenhum suspeito foi encontra nesta ocorrência. Não há informações se estes dois casos estão interligados.

Veja vídeo:

Sobre o tiroteio desta quarta, a PM informou que foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Portelinha, nas proximidades da Lapa.

Policiais militares foram ao local e verificaram que houve disparos por parte de um indivíduo, que fugiu em seguida. Não houve registro de feridos. As equipes da PM chegaram a realizar rondas na região, mas o autor não foi encontrado.