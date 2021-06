Novo tremor de terra atinge Jacobina; é o quarto em nove dias

A cidade de Jacobina registrou um novo tremor de terra nesta terça-feira (15), com magnitude preliminar de 1.7 mR. Esse foi o quarto abalo em um período de nove dias. Segundo o Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o evento ocorreu às 15h09, no horário local, e foi sentido por moradores da região.

O histórico de tremores vem desde fevereiro, quando a cidade registrou uma atividade sismológica mais alta, de 2.7 mR. Desde então a região vem passando por eventuais tremores, sendo quatro registrados entre março e abril, em um período de 20 dias. Mas desta vez o intervalo entre os abalos está menor.

Na última quinta-feira (10), o LAbSis registrou dois tremores de magnitude preliminar 1.6 mR, e na segunda (07) ocorreu um de 1.8 mR.

Em nota, o Laboratório Sismológico da UFRN informou que segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia, além de informar as Defesas Civis local e estadual.