Novo tremor de terra é registrado em Jacobina

A terra voltou a tremer na região do município de Jacobina, no interior da Bahia. As estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da UFRN registraram, na quarta-feira (14), um tremor de magnitude preliminar calculado em 2.2 mR.

Com o nível de liberação de energia na escala 2, o evento foi sentido por moradores da região.

A última atividade sísmica divulgada pelo LabSis/UFRN na Bahia ocorreu na madrugada do dia 13 de dezembro no município de Jaguarari. A magnitude do evento foi calculada em 1.9 mR.

O Laboratório Sismológico da UFRN segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia e na região Nordeste.