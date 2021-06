Novo tremor de terra é registrado na cidade de Jacobina

Um novo tremor de terra foi registrado no norte da Bahia, cidade de Jacobina, na tarde da última segunda-feira (7). O tremor teve magnitude preliminar calculada em 1.8 mR, pelo Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que monitora a região.

Segundo Eduardo Menezes, geofísico do Labsis, nenhum morador da região entrou em contato com o Laboratório Sismológico da UFRN informando ter sentido ou ouvido o tremor depois das 17h38, quando o evento aconteceu. Ele afirmou que a Defesa Civil ficou de checar, mas não obteve resposta.

“Nós não obtivemos muita precisão porque não temos uma estação lá perto. Quando o evento é grande, é fácil de identificar, mas quando a magnitude não é tão alta, é mais difícil. Foi o caso em Jacobina”, explicou o geofísico.

O Laboratório Sismológico da UFRN monitora e divulga toda a atividade sísmica que ocorre no estado da Bahia, e informa às Defesas Civis local e estadual. O último evento registrado em Jacobina ocorreu no dia 25 de maio, de magnitude menor, 1.2 mR.

Mas antes disso, Jacobina já havia registrado dois tremores, um no dia 18 de maio, por volta da 16h36 e de magnitude de 2,2mR. E o segundo ocorreu às 18h07 com magnitude de 1,7mR.

Além de Jacobina, outras cidades da Bahia registraram tremores de terra em 2021. Um dia antes do registrado na cidade, Amargosa registrou um tremor em 17 de maio. Além disso, no último sábado (5), o (LabSis) calculou um tremor de 1.3 mR de magnitude.

Localização epicentral simbolizada pela estrela vermelha no mapa (Labsis)