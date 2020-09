Novo vídeo do barraco em SP mostra ricaço chamando pra briga: 'Vem um a um'; veja

Um novo vídeo mostra mais cenas da briga do restaurante Gero, ocorrida na noite desta sexta-feira (25) em São Paulo. Nas imagens divulgadas pelo colunista Leo Dias, é possivel ver o irmão do dono do elegante A Figueira Rubaiyat, Carlos Iglesias, do lado de fora discutindo com outros clientes que estavam no local, ao mesmo tempo que precisava ser contido por seguranças.

Não é possível entender várias partes do diálogo. No entanto, há uma provocação de pessoas que estavam na calçada e do próprio Carlos Iglesias, que não se intimidou e chamou para a briga. “Esse moleque chutou minha barriga! Vem um a um!”, gritou Iglesias.

Novo vídeo do Gero mostra Carlos Iglesias chamando pra briga: “Vem um a um” - https://t.co/ev361sd4a5 pic.twitter.com/fPRutGAzBx — LeoDias (@euleodias) September 28, 2020

Barraco

A confusão na Rua Haddock Lobo, conhecida por ter alguns dos restaurantes mais luxuosos de São Paulo, começou após o irmão do dono do elegante A Figueira Rubaiyat, Carlos Iglesias, chegar ao Gero aparentemente alcoolizado e discutindo com garçons e clientes que jantavam no local.

No vídeo, é possível ver que Carlos está completamente alterado e grita com diversas pessoas. “Essa senhora desrespeitou a mim”, diz o médico. Prontamente, ele é respondido pela responsável do lugar: “O senhor desrespeitou nosso garçom!”.

Em outras imagens, já do lado de fora, Carlos grita que uma pessoa o chutou. Enquanto isso, outras pessoas começam a pedir pelo registro de médico dele para “jogar fora e esquecer que ele existe”. Garçons e funcionários do Gero tentam controlar Carlos que está visivelmente alterado.