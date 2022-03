Novonor anuncia novo presidente

Héctor Núñez é o novo Diretor-Presidente da Novonor S.A., holding do Grupo Novonor (antiga Odebrecht), companhia global de origem brasileira que emprega mais de 23 mil pessoas em 13 países. O executivo está no Grupo desde 2021 e substitui José Mauro Carneiro da Cunha, que assume a presidência do Conselho de Administração da Companhia.

O novo Diretor-Presidente da Novonor é cubano-americano e mora há mais de 20 anos no Brasil. O executivo foi vice-presidente de operações da Coca-Cola em vários países e presidente da Walmart e da Ri Happy no Brasil. José Mauro está no Grupo desde 2019 e encerra um importante ciclo, cumprindo todas as etapas do Plano de Recuperação Judicial em curso da Novonor S.A. e traçando as bases para a retomada de crescimento do Grupo no horizonte 2022-2024, fundamentada em engenharia e construção.

Mudanças na construtora

No último dia 2, Héctor Núñez passou a ser também Presidente do Conselho de Administração da OEC, negócio de engenharia e construção do Grupo, em substituição a José Mauro Carneiro da Cunha, que segue compondo o conselho com oito integrantes, sendo duas mulheres, e três independentes. Héctor já ocupava uma cadeira no Conselho desde outubro de 2021.

No último ano, a carteira de projetos da OEC cresceu substancialmente, com um incremento de R$ 4,2 bilhões em novos contratos. A empresa contabiliza mais de 3 mil obras em vários países. Nos últimos meses, a Novonor e a OEC receberam importantes atestados da qualidade de governança e gestão de conformidade, a exemplo do Selo Internacional ISO 37001, para todas as operações no Brasil e exterior.