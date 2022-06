Novos casos de covid não impactaram serviço de saúde em Salvador, diz prefeito

A retomada do crescimento do número de casos da covid-19 já é uma realidade em Salvador, no entanto, não tem gerado impacto na oferta dos serviços de saúde, de acordo com o prefeito Bruno Reis (União Brasil). Durante coletiva, o gestor exaltou a vacinação como o principal fator de contenção do surgimento de casos graves.

A prefeitura avalia diariamente os dados relativos à ocupação de leitos de UTI e internações nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e garante que a situação está sob controle.

“Estão tendo mais casos de covid, os números estão aumentado. Nada também fora de controle. Isso não está tendo impacto no nosso sistema de saúde. Eu recebo diariamente os dados dos índices de ocupação dos leitos de UTI, principalmente a quantidade de pessoas que estão sendo internadas nas UPAs por covid. Esses números não tiveram qualquer alteração. Não houve nenhum crescimento. Esse é o dado mais importante. Significa que as pessoas estão contraindo o vírus, mas não estão agravando”, disse Bruno.

Um levantamento do CORREIO mostrou que a situação tem feito acelerar o ritmo de procura por testes nos laboratórios e farmácias da capital. Em locais como o DNA Laboratório houve um crescimento de 208% na busca pelos exames entre os meses de abril e maio. No Jaime Cerqueira, na Pituba, a procura cresceu 35% somente entre a primeira semana de junho e o mês de maio. Os casos confirmados da doença também subiram no local, de 2% para 20%, no mesmo período.

Até a última quinta-feira (2), de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), o avanço no estado representa uma alta de 86%.