Novos nomes da cena musical baiana marcam o segundo dia do Festival da Primavera

A praça Marechal Deodoro, no Comércio, foi o lugar da mistura de ritmos que abriu a programação musical da 8ª edição do Festival da Primavera. Depois de dois anos de pausa, devido a pandemia da covid-19, o evento retornou na quinta-feira (15) e tem programação prevista até o dia 25 de setembro. Nesta sexta-feira (16), as atrações musicais, que vão do estilo Hip Hop ao afro-regional-beat, atraíram a atenção do público local.

Cibelle Araújo, conhecida como DJ Belle, foi a primeira artista a subir no palco do Primavera Sunset. Vinda de Alto de Coutos, sua carreira começou em 2015. À época, ela não imaginava que se tornaria a segunda DJ negra de Salvador. Pela primeira vez se apresentando no Festival, seu nome foi um dos mais esperados pelo público e ela não escondeu a empolgação após sua apresentação. “Foi energizante. Eu estou aqui ainda em êxtase porque é uma honra muito grande representar as mulheres DJs de Salvador”, contou.

DJ Belle é um dos nomes do hip hop na cena musical baiana (Foto: Ana Lucia Albuquerque)

Eclética, a DJ afirmou estar sempre pronta para um evento, independentemente do ritmo que precise tocar. Ela valorizou a presença dos novos artistas da cena musical baiana no festival, mas lamentou o pouco patrocínio que normalmente recebem. Fã de Melly, segunda atração a se apresentar na programação desta sexta-feira, Belle foi para a plateia logo após sua apresentação e se juntou ao público que aguardava a artista.

Entre os fãs na expectativa para assistir o show de Melly, estavam o casal Tainan Purificação, 35, e Rangel, 46. Presentes em edições anteriores, os dois aproveitaram o momento livre para manter viva a tradição de frequentar o evento. “Amanhã não dá, então viemos logo hoje para ver Melly e Afrocidade”.

Antes do show, a cantora Melly confessou estar ansiosa para subir ao palco. Também estreando no Festival, a musicista de 21 anos, inspirada pelo Soul, R&B e Trap, é considerada uma das revelações mais promissoras da música baiana. Ela chamou o público para o Festival e reconheceu a relevância da celebração.

“Eu acho importantíssimo que a Prefeitura e o Governo apoie a cena local e crie esses eventos em que artistas independentes possam se apresentar. Nós precisamos realmente de espaço e palco. Em ocasiões como essa, eu fico feliz de estar participando”, enfatizou a cantora.

Às 18h30, Melly subiu ao palco, alegrando a estudante Carolina, 20, que veio diretamente da faculdade para aproveitar os shows. Animada, ela não poupou elogios à artista e prometeu ficar até o final da programação do dia. “Vou assistir Afrocidade. Acompanho a banda desde 2018 e vou a todos os shows deles em Camaçari, minha cidade natal.” Satisfeita com a programação da Primavera, Carolina afirmou que não podia deixar a oportunidade de curtir passar. “Tá de graça. De graça até injeção na testa vale”, afirmou aos risos.

A programação musical continuou com o show de Afrocidade. A banda, que define seu estilo musical como Afro-Regional-Beat, foi recentemente indicada ao Prêmio Multishow 2022 na categoria Grupo do Ano. Em seu atual repertório, estão as músicas do álbum “Vivão”, lançado em janeiro, além de outros sucessos do álbum “Afrocidade na Pista”.

O Festival da Primavera 2022 será realizado na capital baiana até o dia 25 de setembro. O evento marca a chegada da alta estação turística e promoverá shows, esportes, feiras de rua, apresentações teatrais, poesias e opções de lazer. Confira a programação para o fim de semana:

Programação

17 de setembro (sábado)

- Feira da Sé - 10h, Largo do Cruzeiro do São Francisco, no Pelourinho

- Encontro Metropolitano de Filarmônicas - 16h, Praça da Mãozinha, Comércio

- Primavera Sunset com shows de DJ Xirita / Tiri / Nêssa e Digo / Gibi e Sistema Pagotrap - 16h30, Praça da Mãozinha, Comércio

- Festival Primavera Gourmet - Centro Histórico

18 de setembro (domingo)

- Feira da Sé - 10h, Largo do Cruzeiro do São Francisco, no Pelourinho

- Projeto “Tem Chorinho na Praça”, Praça da Mãozinha, Comércio

- A volta da volta - 11h, Praça da Mãozinha, Comércio

- Festival Primavera Gourmet - Centro Histórico

*Com orientação de Monique Lôbo.