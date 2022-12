Novos ônibus do BRT devem chegar em Salvador ainda este ano

Novos ônibus do sistema BRT devem chegar em Salvador até o final deste ano. Segundo o prefeito Bruno Reis, são esperados 40 novos veículos, que vão ampliar a frota do sistema.

Apesar disso, o prefeito explica que o novo sistema de transporte só deve funcionar plenamente com a inauguração do último trecho. "Na primeira semana de janeiro vamos entregar os viadutos da Vasco da Gama com a Garibaldi, e tem o trecho que vai até a Estação da Lapa", explicou.

Com isso, novas linhas do sistema convencional devem deixar de circular na cidade. "Vamos retirar as linhas de ônibus que fazem o mesmo trajeto do BRT. Aí vamos ter os números reais do sistema. Por enquanto, os números são satisfatórios. Transportamos 320 mil passageiros e temos condições de transportar muito mais", analisou.

Além do BRT, também devem chegar 170 novos ônibus com ar condicionado para o sistema convencional até o mês de março.