Novos rumos para a Mobilidade

Em 2021 o sistema de transporte em todo o Brasil estava à beira de um colapso. Em Salvador, tivemos a intervenção em uma das concessionárias, o número de passageiros beirava os 40% de sua demanda habitual e havia uma necessidade urgente de manutenção da oferta de veículos como forma de minimizar os efeitos da pandemia.

Diversas cidades brasileiras tiveram o seu sistema de transporte paralisado nesse período. São Luis ficou 43 dias sem transporte coletivo. No Rio de Janeiro, foi necessária uma intervenção profunda para salvar o sistema que já agonizava há muito tempo. Em Salvador, utilizamos dados e inteligência através do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) para apoiar as decisões sobre o escalonamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos locais.

Desde 2020, a Prefeitura tem adotado medidas para virar essa página, e agora estamos entrando em um novo momento do transporte em nossa cidade. Iniciamos uma atualização da rede que nos auxiliará na identificação de novos fluxos, oferecendo uma maior democratização do acesso ao transporte. Também fechamos parceria com o aplicativo de mobilidade Moovit que, asism como o Cittamobi, oferece maior previsibilidade e a indicação dos melhores trajetos nos deslocamentos para os usuários.

Já nos proximos dias iremos inaugurar o BRT (Bus Rapid Transit), com faixas exclusivas, estações mais seguras, 100% dos ônibus climatizados e até 30% da frota elétrica, sem que o usuário tenha que pagar nada a mais por esse novo serviço. Controlado por um moderno Centro de Comando e Controle, terá comunicação direta com os motoristas e com as estações.

A chegada do BRT é um marco para o transporte público em nossa cidade, no qual temos trabalhado intensamente, cuidando de cada detalhe, para que esta nova cultura que estamos construindo, de um serviço diferenciado, possa ser replicada para o sistema convencional, entregando ao usuário o serviço de qualidade que ele merece.

Não há dúvida que muito ainda resta muito a ser feito, mas o sentimento de estarmos trabalhando com o objetivo de alcançar uma melhoria significativa para os usuários continua sendo a principal motivação da Prefeitura.

Fabrizzio Muller é secretário de Mobilidade de Salvador