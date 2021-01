Núcleo da Uninassau ajuda alunos a conseguir oportunidades no mercado de trabalho 

Ampliar as oportunidades no mercado de trabalho é o desejo todo estudante que ingressa em um curso de nível superior. Agora imagine conseguir um emprego ou estágio com ajuda da própria instituição de ensino? Assim foi a experiência da estudante de Nutrição Ayna Costa, 43 anos, que está prestes a iniciar o oitavo semestre do curso na UNINASSAU.

Através do Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreiras (NTEC), Ayna conseguiu um estágio em uma clínica, no ano passado. “Eles têm diversas atividades e iniciativas que contribuem para que os alunos tenham mais segurança na hora de buscar um estágio e, posteriormente, um emprego”, explica. “Fazem palestras, ensinam a construir um currículo. Fiz o meu com a ajuda do Dr. Currículo – sistema que orienta o estudante na montagem do documento”, revela.

Com previsão de formatura para junho desse ano, a estudante tem planos de seguir na área de nutrição clínica. Ela enxerga o NTEC como uma ferramenta fundamental para quem está ingressando em uma nova carreira. “Eu estou fazendo faculdade depois de mais velha e tenho já experiências de trabalhos anteriores, mas vejo como o Núcleo é importante para os mais jovens, por serem mais inseguros. Lá eles recebem orientação sobre como se comportar em uma entrevista de emprego, como se expressar, são estimulados a estudar. Isso dá mais segurança para o aluno procurar oportunidades”, avalia.

De acordo com a coordenadora acadêmica da UNINASSAU, Andreia Aquino, o Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreiras é apenas uma das ferramentas oferecidas pela instituição, que busca ajudar no desenvolvimento do aluno e acesso às oportunidades do mercado. “Todos os cursos da UNINASSAU têm integralizado na sua matriz curricular a disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Trabalhabilidade.

Um dos objetivos desta disciplina é apresentar os conceitos e a importância da trabalhabilidade e mercado de trabalho para os estudantes. Como também mostrar, na teoria e prática, a inserção no mercado de trabalho, projetos pessoais e profissionais, inteligência emocional, características dos processos seletivos, entre outros”, relata.

Em paralelo, o NTEC desenvolve um variado cardápio de minicursos e eventos que ajudam a entender ainda mais a importância da trabalhabilidade, processos seletivos simulados e busca de vagas em empresas parceiras, facilitando assim o acesso do aluno ao mercado de trabalho.

Futuro

Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, as atividades de desenvolvimento de carreira na UNINASSAU precisaram ser adaptadas. Agora, além de seguir contando com o Portal Carreiras (carreiras.sereducacional.com/), o NTEC foi virtualizado, passando a contar com uma célula matricial e todos os atendimentos serão realizados através de agendamentos feitos no link.

“Uma grande novidade para 2021 será o 'atendimento para carreira' oferecido por psicólogos que são analistas de carreiras. Os estudantes terão direito à três encontros, solicitados através de agendamento pelo portal. O primeiro atendimento será a preparação para entrevistas de emprego; o segundo, a orientação para a descrição do seu currículo adequado às suas experiências e profissão; e o terceiro, uma análise do perfil do estudante para identificar os seus conhecimentos e habilidades”, aponta Andreia.

Todas essas mudanças tiveram como principal motivação dar maior agilidade e controle nos serviços oferecidos pelos analistas de carreira. Para mais informações sobre os cursos e processo seletivo na UNINASSAU, acesse: www.uninassau.digital.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.