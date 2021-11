Núcleo que atende crianças com deficiências é finalista de prêmio nacional

O Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral (NACPC) foi uma das 12 instituições selecionadas em todo o Brasil como finalista da 1ª edição do Prêmio Viver Sem Limites, do Ministério da Saúde. As ações desenvolvidas pelo núcleo, que funciona no Alto de Ondina, foram mostradas em vídeo que concorreu com outras 94 produções de Instituições de Reabilitação, localizadas em várias cidades do Brasil.

A entidade sem fins lucrativos foi fundada em 2001, e a missão é “trabalhar para reabilitação e inclusão de crianças, jovens e adultos com deficiências, através de Tecnologia Social nos âmbitos das áreas da Saúde e Reabilitação, Educação e Promoção Social, de forma interdisciplinar e transdisciplinar, acolher suas famílias neste processo, tornando-as partícipes desta Inclusão e criar estratégias para o exercício da Liberdade e Cidadania da Pessoa com Deficiência”, informou o núcleo.

Atualmente, o NACPC atende cerca de 460 pessoas com deficiências físicas, intelectuais e múltiplas. São, em média, 8,5 mil atendimentos por mês, em uma área de aproximadamente 8 mil m², com estrutura para Tecnologias Sociais, atendimentos de Reabilitação, Saúde, Educação e Promoção Social.

A equipe multidisciplinar é composta por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, pedagogos, psicopedagogos, professores de informática e de educação física, além dos profissionais dos setores administrativos, em um modelo de atendimento biopsicossocial.

Existe ainda o Núcleo Familiar, projeto que promove atendimentos especiais para as famílias e acompanhantes das meninas e meninos com deficiências que frequentam a Instituição, assim como é ofertado, através do Refeitório NACPC, alimentos para todos que chegam diariamente ao núcleo. Cerca de 9 mil refeições são ofertadas mensalmente.

O trabalho desenvolvido tem diversas vertentes, desde a reabilitação para Inclusão, a inclusão escolar de crianças e adolescentes, o atendimento centrado na família até as complexas demandas acolhidas pelo serviço social do núcleo.