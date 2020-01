Número de acidentes cai 31% nas estradas baianas no feriadão do Réveillon

O número de acidentes nas rodovias estaduais baianas (BAs) caiu durante o feriadão do Réveillon. A Polícia Militar da Bahia concluiu a Operação Réveillon 2019/2020 às 8h desta quinta-feira (2). Foram contabilizados 27 acidentes de trânsito, com registro de 10 vítimas com ferimentos leves (redução de 37,5%), nove vítimas graves (redução de 65,38%) e três vítimas fatais (redução de 25%).

Durante a operação, que teve início às 8h de sábado (28/12/19), foram realizadas abordagens a 5157 veículos, extraídos 1855 autos de infração de trânsito, 45 veículos foram retidos, além de recolhidas 29 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 24 Certificados de Registro e Licenciamentos de Veículos (CRLVs), e ainda foram recuperados, produto de roubo/furto, cinco veículos.

No período foram realizadas ações preventivas, houve aumento de efetivo, intensificação da fiscalização e patrulhamento nas estradas baianas, através do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

O BPRv realizou várias ações com o objetivo de reduzir acidentes e combater ações delituosas, com fiscalizações de equipamentos e documentos obrigatórios do veículo e condutor, além da abordagem policial com objetivo de apreender armas e drogas, em toda área de circunscrição, principalmente na BA 099 - Estrada do Coco/Linha Verde, por ser uma região com aumento considerável de veículos e passageiros nas ocasiões de fim de ano.