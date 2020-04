Número de casos confirmados na Bahia para covid-19 passam de 2 mil

A Bahia já passou de 2 mil casos confirmados do novo coronavírus. De acordo com o boletim divulgado no final da manhã deste sábado (25), pela Secretaria de Saúde do estado, são 2.081 pacientes que tiveram resultado positivo para covid-19. Deste número 454 pacientes estão recuperados e 70 óbitos foram registrados. Ainda com base com as informações divulgadas no balanço de hoje, 1.557 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da covid-19, o que são chamados de casos ativos.

Até o momento, 231 pacientes confirmados em todo estado encontram-se internados, sendo 67 deles em UTI. O boletim epidemiológico registra 5.360 casos descartados e 11.155 notificações. Os dados representam notificações oficiais reunidas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

A (Sesab) contabiliza 70 mortes pelo coronavírus nos seguintes municípios: Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Capim Grosso (1); Camaçari (1); Catu (1), sendo que a paciente foi contaminada na capital baiana; Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (3); Ipiaú (1); Itabuna (3); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5), um dos óbitos era residente no Rio de Janeiro; Salvador (37); Uruçuca (4); Utinga (1); Vitória da Conquista (1). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até as 12 horas deste sábado (25).

O caso de morte mais recente ocorreu na quarta-feira (22). A paciente era uma mulher de 42 anos, residente em Uruçuca, com histórico de familiares sintomáticos, além de comorbidades, como obesidade, hipertensão e diabetes. Ela foi internada em 22 de abril em um hospital público de Ilhéus, vindo a falecer no mesmo dia.







Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Engenheiro civil de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher, mãe de recém-nascido, de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

6/4 - Idoso de 76 anos (Hospital Municipal em Araci)

7/4 - Homem de 26 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Mulher de 51 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idoso de 96 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idosa de 63 anos (Uruçuca)

8/4 - Idosa de 72 anos (Ipiaú)

9/4 - Idoso de 65 anos (Ilhéus)

10/4 - Idoso, 71 anos (Gongogi)

10/4 - Idosa de 84 anos (Salvador)

10/4 - Idosa de 62 anos (Itapé)

11/4 Homem de 35 anos, residente no Rio de Janeiro (Lauro de Freitas)

12/4 Idosa de 95 anos (Salvador)

13/4 Homem de 69 anos (Vitória da Conquista)

13/4 Idosa de 82 anos (Gongogi)

14/4 Idosa de 82 anos (Belmonte)

14/4 Homem de 52 anos (Hospital particular, Salvador)

14/4 Idosa de 73 anos (Salvador)

15/04 Idosa de 90 anos (Hospital público, Salvador)

15/04 Idosa de 74 anos (Hospital particular, Salvador)

15/04 Homem de 81 anos (Hospital público, Salvador)

15/04 Mulher de 60 anos (Hospital público, Salvador)

16/04 Homem de 62 anos (Hospital público, Ilhéus)

16/04 Mulher de 61 anos (Hospital público, Ilhéus)

16/04 Idosa de 82 anos residente de Lauro de Freiras (Hospital particular de Salvador)

16/04 Homem de 28 anos (Hospital Couto Maia, Salvador)

16/4 Idoso de 73 anos (Hospital particular de Salvador)

16/4 Homem de 37 anos (Hospital filantropico em Itabuna)

16/4 Homem de 27 anos (Salvador)

17/4 Idoso de 63 anos (Hospital público, Ilhéus)

17/4 Idoso de 80 anos (Salvador)

17/4 Idosa de 87 anos (Hospital público em Salvador)

18/4 Idosa de 82 anos (Salvador)

18/4 Idosa de 82 anos natural de Feira (Hospital Couto Maia, Salvador)

18/4 Idosa de 79 anos (Hospital público, Salvador)

18/4 Homem de 26 anos (era de Ipiaú, estava internado em hospital público de Salvador)

18/4 Homem de 64 anos (UPA, Salvador)

18/4 Idosa de 94 anos (Hospital público em Salvador)

19/4 Idosa de 86 anos (Hospital público em Salvador)

19/4 Idosa de 72 anos (Hospital público em Itabuna)

20/4 Médico de 55 anos (Hospital da Costa do Cacau, Ilhéus)

20/4 Mulher de 54 anos (residente em Água Fria, faleceu em hospital público de Salvador)

20/4 Homem de 35 anos (Uruçuca)

21/4 Homem de 62 anos (residente em Capim Grande, faleceu em público de Salvador)

21/4 Idosa de 97 anos (Hospital de Salvador)

21/4 Idosa de 87 anos (Hospital público em Salvador)

21/4 Idoso de 70 anos (Hospital público em Salvador)

21/4 Mulher de 34 anos (Hospital público em Salvador)

22/4 Funcionário das Osid (Hospital Couto Maia, Salvador)

22/4 Mulher de 68 anos (Hospital privado, Salvador)

22/4 Idosa de 83 anos (Hospital público, Salvador)

22/4 Idosa de 90 anos (Hospital público, Salvador)

22/4 Homem de 73 anos (Itapetinga)

23/4 Idosa de 63 anos (Hospital público, Salvador)

24/4 Mulher de 92 anos (Salvador)

24/4 Homem de 71 anos (Hospital privado, Salvador)