Número de casos da varíola dos macacos chega a 52 na Bahia

Subiu para 52 o número total de casos da varíola dos macacos na Bahia. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), no sábado (27), os sete novos casos da doença, causada pelo vírus monkeypox, são de residentes dos municípios de Itabela (1), Lauro de Freitas (2), Salvador (3) e Teixeira de Freitas (1).

Agora, a capital baiana totaliza 38 casos confirmados, enquanto a Região Metropolitana e o interior contabilizam: dois registros confirmados em Lauro de Freitas; dois em Santo Antônio de Jesus; um em Cairu; um em Conceição do Jacuípe; um em Feira de Santana; um em Ilhéus; um em Itabela; um em Juazeiro; um em Maracás; um em Mutuípe; um Teixeira de Freitas; e um em Xique-Xique. Além dos confirmados, a Bahia tem notificados 95 casos suspeitos que aguardam diagnóstico laboratorial.

Bebês e crianças

O primeiro caso confirmado da varíola dos macacos em bebês com menos de um ano no país foi registrado na Bahia. A criança que testou positivo para o vírus monkeypox é de Conceição do Jacuípe, município localizado na região metropolitana de Feira de Santana. O bebê tem dois meses e começou a apresentar os primeiros sintomas da doença no último dia 5 de agosto.

O caso foi confirmado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) no boletim do dia 6 de agosto. A Sesab não informou "o estado de saúde e demais informações referentes ao paciente".

No início do mês, o secretário municipal da Saúde (SMS), Décio Martins, confirmou que uma criança de 2 anos está entre os casos confirmados de monkeypox na capital baiana.

Além do caso na Bahia, outro bebê de apenas dez meses, que mora em São Paulo, começou a apresentar sintomas no último dia 11. A doença se manifestou pela febre e pelas lesões de pele características, mas a Secretaria Municipal da Saúde afirma que ele apresenta quadro clínico estável e sem agravamentos, e está em isolamento domiciliar.