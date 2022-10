Número de homicídios aumenta na Bahia e reduz na maioria dos estados, aponta DataSUS

A Bahia voltou a figurar como o estado mais violento do Brasil, de acordo com dados do DataSUS (banco de dados oficial do Ministério da Saúde) divulgados nesta segunda-feira (10) pelo Centro de Pesquisa em Direito e Segurança (Cepedes). O levantamento aponta que o estado registrou 6.371 assassinatos em 2021, número que é quase o dobro do que o segundo colocado, Pernambuco, que teve 3.356 casos - a diferença é de 89,8%.

Em relação a 2020, a Bahia registrou um pequeno aumento na quantidade de homicídios. Naquele ano, o estado computou 6.336, o que representa um aumento de 0,55%. Já no Brasil houve uma redução nos casos de assassinatos em 2021 comparado ao ano anterior.

De acordo com os registros consignados na compilação, foram contabilizados no país, em 2021, 42.391 homicídios. É o menor número absoluto desde 1998, quando os registros somaram 41.950, de acordo com o Cepedes. Em termos percentuais, houve uma redução de 11,09% no número total de óbitos intencionais em relação a 2020 (47.680 casos computados).

Além disso, a Bahia foi um dos sete estados que tiveram aumento nos homicídios, enquanto todos os demais registraram redução nos números entre 2020 e 2021. A Bahia computou, ainda, mais que o dobro dos assassinatos em relação a estados mais populosos, como São Paulo (2.954 casos), Minas Gerais (2.385) e Rio de Janeiro (2.673).

Veja tabelas: