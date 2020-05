Número de mortes por coronavírus chega a 123 na Bahia; casos confirmados são 3.267

O número de mortes em decorrência do novo coronavírus na Bahia chegou a 123. O número foi informado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), no início da tarde deste sábado (2).

Já os casos confirmados pela Covid-19 no estado são 3.267. Desde o início da pandemia, 715 pacientes já se recuperaram da doença, enquanto outras 2.429 pessoas estão sendo monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19. Esses últimos são chamados de casos ativos.

Os seis óbitos contabilizados entre a sexta-feira (1º) e o sábado são de pessoas com idades entre 41 e 90 anos. O 119º óbito foi de uma mulher de 71 anos, que morava em Maraú. Ela tinha histórico de hipertensão e apresentou os primeiros sintomas no dia 21 de abril. A paciente morreu na quinta-feira (30), em um hospital público em Ilhéus, no Sul do Estado.

Contabilizada como o 119º óbito, a morte de um homem de 83 anos aconteceu na última terça-feira (28), em um hospital público de Itabuna. Ele morava em Buerarema e teve osprimeiros sintomas no dia 20 de abril. O paciente tinha histórico de hipertensão e diabetes.

A morte de uma mulher de 41 anos, em Itabuna, na segunda-feira (27), foi considerada a 120ª morte no estado. Ela apresentou os primeiros sintomas no dia 11 de abril e estava internada em um hospital público de Itabuna. Não tinha registro de comorbidades.

Já na quarta-feira (29), uma mulher de 56 anos, também residente em Itabuna, foi considerada o 121º óbito na Bahia. Ela tinha histórico de doença renal crônica, diabetes e cardiopatia.

A 122ª morte foi de uma mulher de 90 anosm moradora de Salvador. Ela tinha sintomas da doença desde o dia 18 de abril e estava internada em um hospital filantrópico da capital até vir a óbito, na última sexta-feira (1º). Ela tinha histórico de doença renal crônica e hipertensão.

Também moradora de Salvador, uma mulher de 61 anos foi a 123ª morte registrada no estado, na sexta-feira. Ela apresentou sintomas no dia 6 de abril e morreu em um hospital privado da capital. Tinha histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica.

O boletim epidemiológico registra 7.930 casos descartados e 14.869 notificações. Atualmente, na Bahia, 203 profissionais de saúde têm diagnóstico positivo para Covid-19. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.