Número de mortes por coronavírus em São Paulo chega a 164

Subiu para 164 a quantidade de mortes em São Paulo em decorrência do novo coronavírus. O balanço foi atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quarta-feira (1º). Com 28 fatalidades confirmadas nas últimas 24 horas, o número marca um recorde de falecimentos por causa da Covid-19 no estado desde o início da pandemia.

Com 2.981 casos confirmados da doença, São Paulo viu um aumento de 27% em relação aos 2.339 casos anunciados na segunda (31). No caso das mortes, o crescimento representa 21%. Outras 201 fatalidades aguardam confirmação dos exames para o novo vírus.

Das 164 vítimas fatais registradas no estado desde o início da pandemia, 96 eram homens e 68 mulheres. Segundo os balanços, 20 possuiam mais de 90 anos; 50 estavam na faixa de 80-89 anos; 45 entre 70-79; 32 de 60-59 anos; e outros 17 tinham idade equivalente ou inferior a 59 anos - todos com comorbidades que os botavam no grupo de risco, juntamente com os idosos.

O número de municípios com registros de mortes pela doença também subiu no estado: agora, são 16. As cidades de São Sebastião, no Litoral Norte; Suzano, do Alto Tietê, e Cotia, na Grande São Paulo, confirmaram suas primeiras vítimas fatais.