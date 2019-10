Número de mortos em desabamento de prédio sobe para cinco

O Corpo de Bombeiros retirou o corpo de um homem dos escombros do Edifício Andréa, por volta das 7 horas desta quinta-feira, 17. Às 12h40min, o número de pessoas mortas subiu para cinco. A quinta vítima é uma mulher ainda não identificada. Com essa atualização, cinco pessoas permanecem desaparecidas e outras sete foram encontradas com vida.

O homem foi identificado pela Perícia Forense como Antônio Gildasio Holanda Silveira, 60 anos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a identificação foi possível por meio da necropapiloscopia, "técnica específica realizada por meio da coleta da impressão digital do corpo e o confronto da impressão digital contida em um documento da pessoa".

O número é menor do que o divulgado nos últimos dois dias. Conforme o Corpo de Bombeiros, a confusão foi gerada devido a duplicidade nos nomes dos resgatados.

O POVO Online apurou que, no momento, não há nenhuma confirmação de vítima viva em comunicação com as equipes de resgate. Surgiram indícios de uma viva no fim da noite dessa quarta-feira, 16, mas não há confirmação.

De acordo com o comandante Eduardo Holanda, do Corpo de Bombeiros, as equipes buscam uma possível sinalização num ponto onde já está atuando.

"Pelo nosso estudo de situação, bate com o que os nossos cães, drones e câmeras térmicas (indicaram). Estamos procurando pessoas que podem sim estar vivas", explica. "O cão já tinha nos sinalizado e ontem chegou informe que poderia ter havido algum tipo de sinalização sonora". O comandante responsável pela operação de resgate confirma ainda que não há pessoas visualizadas nas operações.

Holanda explica que a operação segue os métodos e protocolos estabelecidos para resgatar o maior número de pessoas com vida. "Em locais onde há sinalização que possa haver vítimas, a gente faz todo um deslocamento de material de forma manual e com ferramentas manuais. Pontualmente, usamos maquinário em locais que não vão comprometer a estrutura da cena, nem a segurança do bombeiro, como forma de agilizar as intervenções. Uma intervenção feita com maquinário em 30 minutos pode durar horas manualmente", conclui.

As vítimas

Frederick Santana dos Santos

A primeira pessoa encontrada morta é Frederick Santana dos Santos, de 30 anos. Ele estava trabalhando como entregador de água com outros dois colegas quando o Edifício Andréa desmoronou. Fred não conseguiu escapar. Amigos dele contaram ao O POVO Online que Fred juntava dinheiro para fazer uma festa de aniversário para a filha.

Após a publicação da matéria, diversas pessoas passaram a se organizar para realizar a festa. Nos comentários da postagem no perfil do instagram do O POVO Online, usuários se manifestaram. Para se ter uma ideia, a publicação passou de 52 mil curtidas e 3,9 mil comentários em menos de 24 horas.

Izaura Marques

O segundo corpo identificado é da professora aposentada Izaura Marques, de 81 anos. Ela morava no apartamento 501 com o marido, conforme informou uma amiga da família. A mulher seria carioca e já vivia em Fortaleza há muitos anos.

Antônio Gildasio Holanda Silveira

Antônio Gildasio Holanda Silveira, de 60 anos, foi retirado dos escombros por volta das 7 horas desta quinta-feira, 17. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a identificação foi possível por meio da necropapiloscopia, "técnica específica realizada por meio da coleta da impressão digital do corpo e o confronto da impressão digital contida em um documento da pessoa".

Duas mulheres encontradas mortas

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de uma mulher por volta das 8h da quarta-feira, 16. O corpo, no entanto, segue soterrado; o local é de difícil acesso. Outra mulher foi encontrada morta e teve o seu corpo retirado perto do meio-dia da quinta-feira, 17. Ambas não foram identificadas até a publicação desta matéria.

Matéria originalmente publicada em O Povo