Número de mortos em naufrágio no Amapá sobe para 13

O número de mortos em um naufrágio de um navio no Amapá subiu para 13 nesse domingo (1º). Até o momento, 46 pessoas foram resgatadas com vida. De acordo com o governo, a embarcação tinha de 60 a 70 pessoas. As buscas foram retomadas na manhã desta segunda-feira (2).

Antes, o Corpo de Bombeiros havia informado que 16 pessoas estavam desaparecidas. No entanto, no domingo, o comandante da corporação, o coronel Janary Picanço informou que não há um número oficial pois a embarcação não tem uma lista de passageiros para orientar as buscas.

"A gente está buscando agilizar a remoção dos corpos que foram encontrados para que a gente possa fazer necropsia, identificação e entrega desses corpos às famílias", disse Picanço.

Naufrágio

O navio saiu por volta das 18h da sexta-feira (28) de um porto de Santana, a 17 km de Macapá, seguindo para Santarém, no Pará. Às 5h, o comandante da embarcação acionou o socorro, quando o navio passava perto da Ilha de Aruãs.

A Marinha informou que foi instaurado um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.