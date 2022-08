Números do Ipec reforçam desgastes do governo Rui em áreas sensíveis

A primeira pesquisa Ipec deste ano sobre a sucessão estadual, divulgada na última sexta-feira pela TV Bahia, traz dados desfavoráveis ao candidato da base aliada, Jerônimo Rodrigues (PT), ao esquadrinhar as áreas que os eleitores consideram prioritárias para o futuro governador: as quatro opções mais elencadas pelos 1.008 entrevistados em 51 municípios baianos são justamente aquelas que o governo do petista Rui Costa enfrenta maior desgaste. Em primeiro lugar, com 80% das citações no levantamento, vem saúde, alvo constante de críticas da população, em especial, por causa do inchaço na fila da regulação e das dificuldades de acesso a cirurgias eletivas.

Ecos do passado

Na sequência, com 57% das menções, aparece educação, onde a Bahia ostenta o título de estado com o pior ensino público do país. Nesse caso, o impacto se torna ainda mais negativo porque, antes de ser escolhido por Rui para disputar o governo, era Jerônimo quem comandava a Secretaria Estadual da Educação.

Na maré contrária

Outros dois segmentos com alta quantidade de citações na pesquisa do Ipec também integram a lista de áreas em que o governo petista tem a imagem bastante arranhada. Um deles é a segurança pública, mencionada por 42% dos eleitores. Provavelmente, por reflexo da explosão de criminalidade que transformou o estado em campeão nacional em números absolutos de homicídios. Logo abaixo, apontada por 20%, surge geração de emprego. Segundo dados mais recentes do IBGE, a Bahia possui hoje o maior índice de desempregados do Brasil - 15,5%, seis pontos percentuais acima da média nacional (9,3%) e quase três a mais que a do Nordeste (12,7%).

Embaixo do tapete

A campanha de Jerônimo usou “teorema da parabólica”, eternizado em 1994 pelo ex-ministro da Economia Rubens Ricupero, na estreia da propaganda televisiva: faturar o que é bom e esconder o que é ruim. Ao destacar feitos dele como secretário, lembrou o vale-alimentação criado em abril de 2020 para alunos sem merenda escolar diante da suspensão das aulas pela pandemia. Esqueceu apenas que o auxílio só saiu após Jerônimo se negar a cumprir a decisão judicial que o obrigava a fornecer alimentos aos estudantes afetados.

Viés de alta

Político em ascensão no Baixo-Sul do estado, o prefeito de Wenceslau Guimarães, Carlos Alberto Liotério, o Kaká (Republicanos), vem ganhando espaço na campanha do candidato da União Brasil a governador, ACM Neto. Presença cada vez mais constante na agenda de Neto pelo interior, Kaká costurou apoios importantes e conseguiu mobilizar público para lotar eventos do aliado em cidades onde exerce forte influência. Por conta da atuação, Neto não economiza nos elogios feitos ao prefeito em público e nas conversas de bastidor.

Fila de engorda

Fernando Brito, de Santa Luzia, virou ontem o 15º prefeito do PSD, liderado pelo senador Otto Alencar, a deixar a base governista e anunciar apoio a ACM Neto. A previsão é de que o número cresça em breve.