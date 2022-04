'Nunca fiquei bêbado na minha vida', revela ator Marcos Caruso

O ator global Marcos Caruso, de 70 anos, brincou ao imaginar como seria seu comportamento dentro da casa do Big Brother Brasil, visto que ele não se enquadra em algumas práticas compartilhadas dentro da casa, como a bagunça e as bebedeiras nas festas.

"Fico desorientado com aquele monte de cama desarrumada", afirmou ele, citando ainda que faz questão de manter todos os seus itens organizados e que detestaria, por exemplo, encontrar um pé de meia sem par. Caruso converso com a apresentadora Fátima Bernardes no Encontro.

"Não sou de perder o humor. Sou mal-humorado com atraso. Isso me tira de sério. Sou o cara que chega na hora. Se marcam o aniversário às 9 da noite, eu chego na casa da pessoa e a aniversariante ainda está tomando banho ou arrumando o cabelo? Não entendo isso", disse.

O ator avaliou ainda que não perderia a linha em festas. "Nunca fiquei bêbado na minha vida. Tenho controle. Nunca fiquei bêbado de vomitar, cair no chão... Gosto de convidar para tomar um drink, mas não me excedo", disse.