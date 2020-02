'Nunca tiveram nada um com o outro', diz mãe de Gugu sobre ele e Rose

(Foto: reprodução)

A mãe de Gugu Liberato, Maria do Céu, deu entrevista ao Fantástico neste domingo (2) e afirmou que o filho era apenas amigo de Rose Miriam, mãe dos três filhos do apresentador. “Ele nunca teve nada com ela. Ela vivia completamente separada dele”, afirmou Maria do Céu.

O programa apresentou uma matéria sobre o tema, ouvindo advogados das duas partes. Gugu morreu aos 60 anos, em novembro do ano passado, depois de uma queda dentro de casa, nos EUA.

Maria do Céu sempre foi muito próxima do filho, com quem viajou para conhecer 35 países. Ela contou no Fantástico que Gugu sofreu uma pneumonia grave e quase morreu quando ainda tinha1 mês e meio de vida. Ela contou que ele a convidou para ir aos EUA com ele antes de morrer. “Ele queria que eu fosse com ele, mas como eu estava com gripe, eu não quis ir”, explicou.

A mãe de Gugu disse que o filho tinha boa relação com Rose e nunca deixou que nada faltasse para ela. "Ela tem uma bela de uma casa aqui em Alphaville. Quando ela vinha pra cá, ela tinha o dinheiro que ela queria para fazer o que ela queria", diz Maria do Céu. Os advogados de Rose dizem que ela passou o imóvel para o nome dos filhos.

Os advogados da família de Gugu, Carlos Regina e Dilermando Cigagna Júnior, afirmaram que o apresentador e Rose não tinham uma vida em conjunto, apesar de serem muito amigos. Eles afirmam ter um contrato assinado por Rose em 2011, ano em que foi feito o testamento de Gugu, que deixa isso claro. “Eu falo isso e juro porque eu sei que eles não tinham nada”, diz um dos defensores. "Ela era mãe dos filhos dele. Essa é a relação que nós sabemos. Eles não se apresentavam como um casal".

O patrimônio de Gugu pode chegar a R$ 1 bilhão, incluindo empresas, imóveis e investimentos. Ele deixou 75% do patrimônio para os três filhos, João, 18, e as gêmeas Sofia e Marina, 16. Os outros 25%, distribuiu entre cinco sobrinhos. A irmã de Gugu, Aparecida Liberato foi nomeada inventariante e curadora especial das filhas menores de idade de Gugu.

O testamento do apresentador foi lido horas depois do enterro, que aconteceu em São Paulo. "Ouviu o testamento junto com as filhas, com o João, seu filho, com toda a família e concordou com os termos. Pediu harmonia da família. Fez até um discurso bonito para todos. A leitura do testamento, se não me engano, aconteceu por volta de 16h de sexta-feira. A notícia que nós tivemos depois é que, 20h ou 21h, ela estava na casa de outro advogado, levada pelo seu irmão, para contestar esse testamento", diz Carlos.

Defesa de Rose fala em "desumanidade"

O advogado de Rose, Nelson Willians, também foi ouvido. Ele questionou todos os anos em que Rose foi apresentada publicamente como mulher de Gugu, sem que nada fosse dito pela família. “Somente depois da abertura do inventário, ela se tornou amiga?", pergunta.

Segundo ele, Rose e Gugu tinham uma vida compartilhada e os familiares do apresentador estão agindo com "uma desumanidade sem tamanho". "Hoje a Rose vive de empréstimos. Ela pega de amigos porque Gugu Liberato sempre foi provedor de tudo", afirmou.

Os advogados negaram que o filho mais velho de Gugu e Rose, João, tenha dado queixa contra a mãe. Rose levou o filho para um encontro com seu irmão, Gianfracesco Di Matteo, e o sobrinho, Eduardo Di Matteo, além de um advogado. João disse que não sabia que isso iria acontecer e entrou com queixa-crime contra o tio e o primo, não a mãe. Com o tio morando na casa da família na região de Orlando, João contratou um advogado americano que notificou Gianfracesco para que ele deixe o local em 15 dias.

"O Gian está lá a convite. Ele não está lá de 'entrão', não está lá sem ser convidado. E está lá na casa de sua irmã, convidado por sua irmã. Isso é importante", diz o advogado de Rose.

No domingo, Rose, que ganhou em primeira instância direito a uma pensão de R$ 100 mil, divulgou carta falando do relacionamento com Gugu. Diz que os dois foram muito felizes por todos esses anos, especialmente os últimos, morando nos EUA. Afirma que Gugu foi "um querido e zeloso pai e marido".