Nutricionista baleada em tentativa de assalto recebe alta do hospital

A nutricionista Esperança Cedraz Brandão recebeu alta do Hospital Santa Izabel. Ela estava internada na unidade desde o dia 22 deste mês, após ser baleada em uma tentativa de assalto, no Vale de Nazaré.

A informação da alta hospitalar foi confirmada pela irmã da nutricionista, Rita Brandão. "Esperança teve alta hospitalar. Não teve nenhuma sequela", disse.

Durante a internação, Esperança foi submetida a uma cirurgia para retirar a bala, que atravessou o seu rosto.

Relembre o caso

O agente da Transalvador Celso Sapucaia estava abastecendo o veículo no posto de combustível que fica em frente ao local da ocorrência quando ouviu o disparo. Ele percebeu que a mulher pedia socorro e correu até ela, que estava estacionando o carro, um Citroën C3 vermelho, na ladeira atrás do Hospital Santa Izabel quando foi abordada pelos bandidos. Frentistas também correram para ajudar e pararam uma ambulância que passou pela região logo após o ocorrido. Tudo aconteceu entre 6h e 6h15.

Esperança trabalha há muitos anos no Hospital Santa Izabel e sempre estacionava na mesma rua. "Ela estava vindo para o trabalho e estacionou onde sempre estaciona. Ela nem abriu a porta do carro, nem abriu o vidro e ele atirou. A população foi e socorreu e essa ambulância removeu e trouxe ela para o hospital", contou a irmã. Ainda segundo Rita, Esperança chegou consciente ao hospital, mas estava sangrando muito.

Logo após o crime, os bandidos correram por cerca de 300 metros. Depois, reduziram a velocidade e começaram a caminhar como se nada tivesse acontecido. Testemunhas contaram que eles estavam fardados.

Um deles foi detido e levado ao local do crime, onde foi reconhecido por testemunhas como um dos autores de praticar o delito. Depois, ele foi conduzido à Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículo (DRFV).

O segundo suspeito de participar do crime foi preso na última sexta-feira (29). Segundo o titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, Maurício Moradillo, os dois já tinham passado na polícia.

“Os dois já tinham passagem pela polícia. Bruno [primeiro suspeito preso] é um indivíduo de extrema violência, ele atua em uma localidade conhecida como Matança. Gilvan [suspeito detido nesta sexta] já cumpriu medida socioeducativa enquanto menor. Os dois possuem um histórico grande de violência e precisam ser analisados com bastante cautela pelo poder judiciário”, disse o delegado durante coletiva de imprensa.

Passagem pela polícia

O titular afirmou que a arma do crime ainda não foi encontrada e que é provável que a polícia realize uma reconstituição do crime para saber qual dos dois homens atirou na vítima. “Um aponta que foi o outro, Gilvan diz que foi Bruno que atirou na vítima e Bruno diz que foi Gilvan, só saberemos isso após a realização de exames complementares, perícias e reconstituição do crime”, explicou Maurício Moradillo.