Nuvem de rolo surpreende banhistas em praia no Rio; vídeo

Uma nuvem grande, em formato de rolo, se formou no céu da praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, e chamou atenção dos banhistas que estavam no local no domingo (1º).

Viralizou nas redes sociais um vídeo gravado por Jorge Ricardo, 43 anos, morador da Rocinha. Ele contou ao Extra que estava na praia com o filho quando começou um chuvisco. Ao olhar para o céu, viu a nuvem se formando.

"Ela veio da Pedra da Gávea em direção ao Morro Dois Irmãos. Depois ela foi ficando densa e mais densa e começou a chamar atenção de todo mundo. Eu estava com o celular de 10% de bateria, então foi um vídeo de uma tacada só. Não esperava essa repercussão toda", contou.

Foram cinco minutos que a nuvem pairou por ali, chamando atenção de todos. A comerciante Sofie Mentes, dona de um quiosque na orla, contou que a nuvem tinha tamanho de toda extensão da praia, de ponta a ponta. Os clientes todos pararam para assistir o fenômeno. "Como um tornado na horizontal", diz.

Uma meteorologista ouvida pela reportagem conta que a "nuvem rolo" pode ser considerada um fenômeno raro. A passagem da nuvem pode chegar a 60 km/h. O formato de rolo acontece por conta dos ventos de altitudes diferentes e em direções contrárias que se chocam.