O Bahia está rebaixado: de quem é a culpa e o que fazer?

O Bahia escapou da queda em 2019, evitou-a de novo em 2020, mas em 2021 não teve como fugir. O Esquadrão vai, sim, voltar à Série B do Campeonato Brasileiro após cinco temporadas longe dela.

Será que a queda já era esperada? Analisando a temporada do clube, seria possível apontar quais fatos, decisões e elementos nocivos mais contribuíram com o rebaixamento?

Seria possível traçar uma linha do tempo para entendermos o passo a passo que culminou nesse fim trágico? Até que ponto o presidente Guilherme Bellintani é culpado pela queda?

Você pode ouvir no player abaixo ou fazer o download:

E o mais importante nesse momento: o que fazer com o retorno à Série B? Quais impactos isso trará imediamente ao clube e, sobretudo, ao seu orçamento?

Será que o clube terá que abrir mão de sua estrutura e de parte dos seus funcionários? Será que o clube terá dinheiro suficiente para manter um nível técnico do elenco mais próximo ao da Série A?

Todas essas questões foram debatidas no episódio 139 do Bate-Pronto Podcast, que contou com apresentação de Vitor Villar e comentários dos repórteres Gabriel Rodrigues e Vinícius Nascimento.

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.