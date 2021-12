O camisa 10 chegou: Vitória confirma o meia Jadson para 2022

O Vitória já tem um camisa 10 confirmado para o ano que vem. O clube venceu a corrida contra o tempo e conseguiu publicar o contrato de Jadson no Boletim Informativo Diário (BID) no último dia antes do recesso da CBF. O meia, anunciado nesta sexta-feira (17), é a principal contratação do Leão para a temporada 2022.

O Leão já tinha um acordo com o jogador, mas dependia que a regularização dele acontecesse a tempo. Eram necessárias as rescisões com Avaí e Athletico-PR, além da inscrição do seu próprio contrato com Jadson no BID. A primeira parte ocorreu na quinta-feira (16), e o registro do vínculo veio no dia seguinte.

Vale lembrar que a CBF entra em recesso após essa sexta-feira (17) e, quando retornar, passa a valer a punição imposta ao rubro-negro pela Fifa, por causa de dívidas com o atacante Walter Bou, que passou pelo clube em 2018, e com o Boca Juniors (que emprestou o argentino ao rubro-negro).

Jadson tem 38 anos e começou no PSTC, de Londrina, mas despontou para o futebol brasileiro no Athletico-PR. Em 2005, foi negociado com o Shakhtar Donetsk e atuou por oito temporadas no time ucraniano.

Voltou ao Brasil em 2012, para defender o São Paulo e, dois anos depois, se transferiu para o Corinthians, onde foi duas vezes campeão brasileiro (2015 e 2017), além de tri paulista nos cinco anos em que defendeu o clube, até 2019. Pela Seleção, foi campeão da Copa das Confederações em 2013.

O meia retornou ao Furacão em 2020, mas, na temporada seguinte, acabou afastado do elenco principal em setembro. Então, foi emprestado ao Avaí para atuar na Série B. Ao todo, fez nove partidas pelo time catarinense.

Com Jadson, o Vitória chega a 12 reforços anunciados para 2022. Além dele, há os zagueiros Éwerton Páscoa e Alisson Cassiano, os laterais Alemão, Salomão e Vicente, o volante Pablo e os atacantes Guilherme Queiroz, Erik, Roberto, Luidy e Jefferson Renan.

Veja todas as contratações do Vitória para 2022: