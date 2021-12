'O campeonato se ofereceu ao Bahia de novo', diz Guto após vencer Fluminense

Depois de dois jogos o Bahia voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. E olha, o triunfo veio em momento crucial para o tricolor na luta contra o rebaixamento. A vitória por 2x0 sobre o Fluminense, na Fonte Nova, tirou a equipe do Z4.

O placar foi construído ainda no primeiro tempo com os dois gols marcados por Gilberto. Para o técnico Guto Ferreira, o time teve maturidade para administrar o resultado depois de dois jogos em que sofreu no fim e acabou derrotado, contra os Atléticos Goianiense e Mineiro.

"Você tem que aprender com seus erros. Quando perdemos da maneira que perdemos é muito ruim, tivemos que lamber as feridas e aprender. A gente vinha de duas derrotas bem parecidas, com erros capitais no fim, dois resultados que talvez pudessem ter selado a manutenção do Bahia. O mais importante é que o campeonato se ofereceu de novo para nós, nos colocou em condição de brigar pelo nosso lugar e dessa maneira fizemos isso com unhas e dentes. É essa postura que temos que ter novamente no próximo jogo", disse Guto.

Apesar do respiro que deu na tabela, o Bahia vai ter que secar os concorrentes para não voltar ao Z4 no complemento da rodada. Nesta segunda-feira (6), Cuiabá e Juventude entram em campo contra Fortaleza e São Paulo, respectivamente. As equipes somam os mesmos 43 pontos do Bahia, mas são superadas pelo Esquadrão no número de vitórias.

"Ainda não podemos dizer que dependemos só de nós pois nesse momento tem duas equipes a jogar e nós igualamos na pontuação. A gente sai da zona, mas em caso de empate dos dois times amanhã a gente volta, e tem a última rodada também. Tem momentos que se explicam e tem momentos que as coisas viram. Hoje o momento estava do nosso lado. Não podemos reclamar do torcedor do Bahia, essa chama que permanece acesa se deve muito ao comportamento do torcedor dentro da arena, da maneira como eles têm nos carregado, embalado o time rumo aos triunfos", analisou o treinador.

A participação do Bahia no Campeonato Brasileiro será finalizada na próxima quinta-feira (9), quando o tricolor encara o Fortaleza, no Castelão, pela última rodada da Série A. Para Guto Ferreira, independente dos resultados dos jogos de Cuiabá e Juventude, o Esquadrão vai ter que buscar um novo triunfo na capital cearense.

"Nós precisamos ganhar mais uma, não tem como. O único resultado que mantém o Bahia é mais um triunfo. Temos que nos entregar de corpo e alma por esse triunfo", sentenciou Guto.