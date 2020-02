"O Carnaval dos Carnavais vem se confirmando", diz Cláudio Tinoco

Presente no Camarote da Veveta, o Secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Cláudio Tinoco, fez um balanço do Carnaval da cidade até o momento. "Estamos chegando agora na metade desse período de Carnaval e estamos na expectativa do quanto foi esse crescimento no número de pessoas nas ruas, entre locais e turistas", disse.

Segundo Tinoco, baseado nas informações da Secretaria de Segurança Pública, até o final deste sábado (22), foi registrado um número de dois milhões de foliões que entraram no circuito, entre todos que existem na cidade, o que representa, até então, um aumento de 22% em relação ao ano passado. "O Carnaval dos Carnavais vem se confirmando com o passar dos dias", completou o secretário, que ainda lembrou da taxa de ocupação hoteleira, que está 10% maior do que na última folia.

Sobre o movimento de turistas na cidade, Cláudio informou a prefeitura vem se comunicando com os demais órgãos, como a SSP, para obter informações e agir em conjunto. Um exemplo disso é a ação do patrulhamento policial no circuito. Para evitar um aumento no número de casos de violência dentro dos circuitos, a ideia é que os batalhões acompanhem o fluxo das atrações, além da observação nos postos da PM.

"A primeira ação da prefeitura é geral, com turistas e o folião local. Quando acontece com os turistas, elas ganham uma dimensão maior e isso faz com que a gente tenha um trabalho pós Carnaval de reverter esses casos de imagem negativa", terminou.

A previsão é que até o final do período, a cidade receba 854 mil turistas, sendo eles 60% do interior e os demais do resto do país e de fora. Apenas no sábado (22), mais de seis mil turistas receberam nos circuitos um guia da Prefeitura com a programação, informações e dicas para curtir a festa.

E além do trabalho como secretário, Tinoco também curte como folião. A presença no Camarote da Veveta se deu por dois motivos: além de prestigiar a cantora, a que se referiu como "a maior representação da música baiana", foi para observar o modelo de negócio implantado pelo espaço.

Localizado em um hotel na orla da Barra, o Camarote fechou todas acomodações do prédio para receber os convidados, que tem i conforto de curtirem a festa em baixo dos quartos onde estão hospedados. "Você traz investidores para cá, e isso é uma demonstração de viabilidade econômica para o Carnaval de Salvador", concluiu.