O Carnaval paulista de Brown

Carlinhos Brown será tema da Mocidade Camisa Verde e Branco (foto/Imas Pereira/divulgação)

Enquanto não se define sua presença na folia baiana (segundo sua empresária Andréa Mota ainda está tudo em aberto) Carlinhos Brown vai tocando o projeto do seu Carnaval em São Paulo que está cheio de novidades. A começar pela homenagem que a Associação Cultural e Social Escola de Samba Mocidade Camisa Verde e Branco que desfilará no domingo com o enredo Ajayo Carlinhos Brown Candombléx, Tambores e Batuques Ancestrais em homenagem aos 40 anos de batuques e tambores do cacique, grande nome da cena axé.

Tudo isso será contado pelo carnavalesco Cláudio Cebola que fará uma viagem no tempo.Para falar desses e outros assuntos será realizada a festa de lançamento do Verão do Brown, no dia 16 de dezembro, a partir das 20h30 na Casa Fernandes em São Paulo. Ele vai revelar como será o segundo ano de desfile do Bloco Du Brasil na capital paulista. Além da música Cavalo de Paulo que ele compôs em homenagem ao Estado.Tudo será alinhavado com um pocket show nao qual Brown vai cantar as novas músicas Fankarnaval (Fofoqueira) e Paixão de Rua.

Carnatal à vista

A edição 2019 do Carnatal vai movimentar a capital do Rio Grande do Norte de 12 a 15 de dezembro com grandes atrações da axe músic. E começa na Quinta-Feira (12) com FitDance, O Vale (Alinne Rosa) e Vumbora (Bell Marques).

Sexta-Feira (13) tem o Largadinho (Claudia Leitte),Vumbora (Bell Marques) Me Abraça (Durval Lelys)) e Solta o Parango (Parangolé)). No sábado (Vumbora (Bell Marques). Vem com o Gigante (Léo Santana), o Bicho (Ricardo Chaves) e Ô Baiuno (Saulo). Domingo o Vumbora Day (Rafa e Pipo), Village (Ivete Sangalo), Vem com o Gigante(Léo Santana) e o Bicho (Ricardo Chaves).

Claudia Leitte será uma das atrações da sexta-feira do Carnatal (foto/Rodrigo Scarpa/divulgação)



Focus Brasil chega a Las Vegas

O Focus Brasil, iniciativa dos jornalistas e produtores baianos Carlos Borges e Andrea Vianna, depois de realizar nove eventos em 2019, fecha o ano com uma convenção mundial, de 11 a 14 de dezembro em Las Vegas. Lá estarão os parceiros que realizarão em 2020 a temporada de 15 eventos em oito países: Estados Unidos, Canadá, China, Japão, Portugal, Reino Unido, Itália e Brasil. E começa dias 17 e 18 com a estreia do Focus em São Paulo.



TUM- TUM- TUM*

No próximo domingo, das 16 às 22h30, será realizado mais um ensaio de verão do cantor Saulo. Dessa vez, o projeto “Saulo, Som e Sol” será no Museu de Arte Moderna (MAM), com vista privilegiada para a Baía de Todos os Santos. Ele receberá como convidado o amigo Jau.Uma realização da Oquei Entretenimento.

Saulo apresenta domingo Saulo Som e Sol no MAM (foto/divulgação)

Dia 15 de dezembro, o cantor e compositor Jau volta ao Mirante do Quartel de Amaralina para a segunda edição do seu novo projeto de verão, Aquarela de Jau. Estão confirmadas as participações especiais de Margareth Menezes e Bailinho de Quinta. A abertura do show será comandada por Pedro Pondé.

Com Dan Miranda a banda Ara Ketu desembarcou na Europa para uma série de shows em comemoração aos seus 40 anos em Lisboa (Portugal), Zurich (Suíça) e Dublin (Irlanda) sexta, sábado e domingo. Na volta o Ara faz seu ensaio de verão: a primeira edição será no dia 13 de dezembro, no Arquipélago.