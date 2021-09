O começo de uma nova era: Santana Transportes expande os serviços de Fretamento e Turismo

Encurtar distâncias e aproximar pessoas. Este sempre foi o propósito da Santana Transportes, nesses mais de 80 anos de existência. E é assim que a empresa continuará escrevendo a sua história. Desde o dia 1° de setembro, a Santana passou a focar na expansão dos serviços já oferecidos de Fretamento e Turismo e descontinuou as linhas de transporte coletivo intermunicipal – que passaram a ser operadas pela empresa Cidade Sol, do Grupo Brasileiro.

Por anos, a Santana cobriu diariamente mais de 40 municípios baianos - entre eles Salvador, Feira de Santana, Santo Amaro, Cachoeira, São Félix, Santo Antônio de Jesus e Itacaré -, transportando pessoas e encomendas com segurança, conforto e pontualidade. Entretanto, uma série de fatores econômicos, desencadeados pela pandemia, levaram à mudança de estratégia do negócio. Acreditando no potencial de crescimento do mercado e enxergando a tendência de valorização do turismo nacional como uma grande oportunidade para expansão, os sócios Décio Barros e Izabella Barros decidiram investir ainda mais nos serviços de fretamento e turismo.

A fim de minimizar os efeitos do desligamento de 183 funcionários, decorrente do encerramento da operação das linhas intermunicipais e oferecer toda a assistência e suporte necessários a estas famílias, a Santana negociou, previamente, um Acordo Coletivo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Feira de Santana (Sintrafs). Todos os compromissos firmados para o pagamento das verbas rescisórias que os trabalhadores têm direito estão sendo honrados, bem como o desejo de, em um momento oportuno, reintegrar aqueles que ainda estiverem disponíveis no mercado de trabalho. Além disso, a empresa conseguiu que grande parte destes trabalhadores fossem aproveitados pela Cidade Sol com possibilidades de novas contratações no futuro. Em seu quadro, a Santana segue com 110 funcionários, que continuam a exercer as suas atividades dentro da empresa.

“Os anos passaram, o trabalho se intensificou, o projeto cresceu. Em seus mais de 80 anos de existência, a Santana Transportes acumulou experiências e pioneirismo, participando vivamente da história, vida e cultura dos baianos. Considerada uma das mais tradicionais e conceituadas empresas de transporte intermunicipal do País, sempre nos destacamos por nossos valores, dedicação, profissionalismo e excelência. Neste novo ciclo, não podemos deixar de agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da nossa história, especialmente a todos os nossos colaboradores da Família Santana, como éramos carinhosamente chamados por eles, que sempre nos deram forças para sonhar e existir. Temos orgulho do nosso legado e das pontes que criamos. Foram diversos momentos inesquecíveis que sempre serão lembrados com muito carinho”, conta Izabella Barros.

A Santana Transportes é referência no serviço de Fretamento, atendendo ao Polo Petroquímico de Camaçari no transporte diário de funcionários e colaboradores

PLANOS DE EXPANSÃO - Há anos, a Santana Transportes é referência no serviço de Fretamento, atendendo ao Polo Petroquímico de Camaçari no transporte diário de funcionários e colaboradores. Entre as empresas atendidas estão a Dow, Cetrel, White Martins, Oxiteno, Coelba, Air Liquide, KordSA e Monsanto. E é com essa mesma excelência que seguirá trabalhando para avançar e obter novas parcerias tão duradouras quanto as já existentes. “Do nosso lado, não faltará empenho e trabalho árduo para que os serviços de Fretamento e Turismo avancem cada vez mais e possamos colaborar com o crescimento do setor, transportando pessoas e realizando sonhos, encontros e experiências”, garante Décio Barros, que seguirá o trabalho em prol do setor de transportes como presidente da Federação das Empresas de Transportes dos Estados da Bahia e Sergipe (Fetrabase) e vice-presidente da Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário do Estado da Bahia (ABEMTRO).

Com o serviço de Turismo não é diferente. A Santana também é referência e se destaca na realização de viagens intermunicipais e interestaduais para pessoas físicas, instituições públicas e privadas, agências de turismo, escolas, setor hoteleiro, entre outros. A tendência dos últimos tempos é clara e promissora: as pessoas estão viajando mais pelo Brasil. Prova disso foi um levantamento feito pelo Booking.com que indica que o hábito pode ter chegado para ficar, já que o estudo constatou que 55% das pessoas pretendem conhecer um destino novo na região em que moram. “Acreditamos nessa retomada do turismo e no reaquecimento do setor, principalmente com o avançar das vacinações. Há uma tendência de crescimento de mercado e enxergamos esse potencial como uma oportunidade de rentabilidade do negócio. Estamos prontos para atender a demanda deste público, independente do seu destino, agregando novidades, inovação e ampliação da nossa frota, como sempre fizemos”, finaliza Décio Barros.