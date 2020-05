O Cronos 1.3 é uma boa opção para motoristas de aplicativo ou táxi?

A disputa entre os sedãs compactos é acirrada. Diversas marcas querem oferecer por um preço atrativo um modelo que tenha espaço para os passageiros e ainda transporte um bom volume no porta-malas. A Fiat tem duas opções nessa categoria, o Gran Siena e o Cronos.

O Cronos é um dos modelos de sedã compacto da Fiat

O Cronos é um modelo mais moderno, com bastante espaço no bagageiro (525 litros) e que pode ser equipado com o econômico motor 1.3 Firefly. Foi nesse modelo que Antônio Meira Jr., editor de veículos do CORREIO, rodou e conta em um vídeo suas impressões.

Assista ao vídeo e veja se vale a pena pagar a partir de R$ 59.990 nesse sedã.

