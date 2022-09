O curingão

Se tem um item de moda que traduz versatilidade é o colete. A peça reinventa qualquer visu e pode nascer em várias versões, como este modelito presente na campanha da grife TIG (tigstore.com.br), que ganha uma cor bem vibrante e a cara do Verão. Boa dica é fazer um look monocromático para os dias mais quentes. Em tempo: A marca lança a segunda parte da coleção La Isla, inspirada em Ibiza, investindo em um mood alegre, festivo e glamuroso.

Achadinho

Um cinto esportivo é aquela peça capaz de fazer a maior diferença em um look urbano. Quando bem pensado, sai de coadjuvante para protagonista em um instante. Experimenta eleger um com um tom bem alegre, como esse modelito em gorgurão da Gregory (gregory.com.br), que custa apenas R$ 19. Dica de stylist: amarra a peça em uma t-shirt bem longa e cria um vestido trendy.

Pisa menos

Um tênis bem robusto, flatform, para você bater muita perna por aí. O vixe amou o modelito garimpado na Netshoes (netshoes.com.br) que eleva qualquer visu, dando aquele toque esportivo. Quer um para chamar de seu? Esse achado custa R$ 149,9.





Truque criativo

Uma sobreposição sempre é bem vinda, afinal, a terceira peça é aquele item de efeito que tira qualquer look do lugar comum. Que tal apostar em um colete bem colorido? Esse à venda na loja virtual Joom (joom.com) você pode comprar em variadas cores e também atende a diferentes corpos, já que a numeração vai do S ao 6XL. Preço: R$ 192.





Eles fashion

Boys descolados que estão a fim de adotar uma calça bafônica, com aquele shape fashionista, vale dar aquela espiadinha nesse modelo arrematado no e-commerce da Mundo Street (mundostreet.com). A peça ainda vem com uma alça para transformá-la em macacão. Somente para quem tem atitude! Custa R$ 247.

Bem versátil

Um cesto injeta uma bossa extra aquele cantinho da casa bem rapidamente. Sem falar na versatilidade da peça,que serve para ser um simples cachepot de planta como também o utensílio perfeito para colocar suas toalhas no banheiro. Quem tem criatividade não abre mão de um. Onde achar? Lojas da Camicado (camicado.com.br). Custa R$ 48,99





Nota 10: As garotas espertas estão botando mesmo o corset para jogo. Elas misturam esse item mais sexy, com peças mais formais, como blazeres e calças de alfaiataria

Nota 0: Cuidado com a desculpa que você dá. Um amigo chamou o outro para sair e recebeu uma negativa. Quando chegou em um restaurante, olha ele lá com uma turma. De última!