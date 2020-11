“O dendê é nosso lugar de fala” 

“O dendê, um elemento formador da nossa identidade”. Para o estilista Filipe Dias, da marca que leva o seu nome, a temática do Afro Fashion Day desse ano é mais que a oportunidade de criar e fazer moda baiana: “é nosso lugar de fala. O dendê tem muito de ser explorado e eu farei isso bem”.

Em sua segunda participação no evento, o estilista de 22 anos começou a seguir o caminho da moda ao perceber que ainda existe uma deficiência no segmento masculino. “A hora de comprar roupas era insatisfatória. Foi aí que me despertou o interesse em mudar isso, juntando o útil ao agradável. Optei por uma graduação que me permitiria explorar minhas veias artísticas e atender essa minha necessidade e de outras pessoas, apesar de a marca ter só um ano, atuo no mercado há três anos e venho entendendo esse universo e me construindo junto a ele”, destaca Filipe Dias.

As peças são produzidas sob medida para todos os gêneros. “Buscamos atender a um público amante de moda que preza por um design original e exclusivo. A moda comunica em todos os quesitos. Minha inspiração está nos indivíduos e seus comportamentos enquanto sociedade, o falar, o vestir, tudo que está atrelado a cultura pertencente de cada um, as artes e tudo ao nosso redor”, acrescenta.

Conheça mais sobre o criador: @filipebdias

Afro Fashion Day 2020

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talento dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento foi em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, nas redes sociais do Correio.

Assista ao fashion film: https://bit.ly/FASHIONFILMAFD2020 ou https://bit.ly/FashionfilmAFD2020

