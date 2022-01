O desafio de empreender no exterior; veja ao vivo os segredos de Sara da Silva

Em 2008, a vida da brasileira Sara da Silva mudou completamente. Ela havia casado, aceitou que a vida, à partir daquele momento, estaria na Inglaterra, onde atuava como babá e fazia intercâmbio. "Naquela época, estava passando por uma transformação no corpo, emagreci bastante e minha mãe mandava leggings do Brasil para mim, pois era muito difícil encontrar esse tipo de vestuário, com a mesma qualidade, no exterior. As pessoas sempre me perguntavam onde eu comprava as minhas e vi isso como uma oportunidade", conta.

A trajetória de empreendedora no exterior e a marca de roupa fitness de Sara da Silva estarão no programa ao vivo Empregos e Soluções dessa semana, nessa quarta-feira,26, a partir das 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram. Durante a conversa com Flávia Paixão, Sara falará sobre como a busca de uma vida equilibrada alavancou seus negócios, conquistando o público feminino de 24 a 45 anos, inclusive em países vizinhos, como a Irlanda.

"Os desafios de empreender no exterior são bem parecidos com os desafios enfrentados por amigos brasileiros. Os riscos, a concorrência e a economia.Como estrangeira, o maior desafio é não usar isso como desculpas para crescer. Por muito tempo, a falta de segurança e não acreditar que eu poderia crescer foi o que mais me atrasou", reconhece.

Quer saber mais sobre Sara e sobre a aventura de empreender em outro país? Não perca o Empregos e Soluções ao vivo dessa semana, que terá início às 18 horas e ficará gravado na página do seu jornal Correio, no Instagram.