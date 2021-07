'O desempenho foi muito ruim', admite Raul Prata

O Vitória jogou muito mal na noite desta quarta-feira (30) e pagou por isso. Em jogo válido pela 8ª rodada da Série B do Brasileiro, o rubro-negro perdeu para o Botafogo por 1x0, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Durante todo o jogo, o rubro-negro registrou apenas um lance realmente perigoso contra a meta adversária, aos 14 minutos, em chute de Pedrinho, que exigiu boa defesa do goleiro Douglas Borges. Nos acréscimos, Mateus Moraes teve a chance de empatar, mas cabeceou para fora.

Na saída do gramado, o lateral direito Raul Prata admitiu que a equipe não havia feito uma boa partida.

"Comparando com os outros jogos, não só o resultado, o desempenho foi muito ruim com relação ao que a gente vinha fazendo", admitiu o jogador. "É preciso acordar e melhorar muito para voltar a vencer no campeonato, para tirar o Vitória dessa situação incômoda".

Com o resultado, o Vitória se manteve na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com seis pontos. O Leão volta a campo no sábado (3), às 21h30, quando recebe o Goiás, no Barradão, em jogo válido pela 9ª rodada da Série B do Brasileiro. O volante Gabriel Bispo levou o terceiro cartão amarelo e irá desfalcar a equipe.