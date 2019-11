O empreendedor de um novo tempo

Empreender é trazer para si a responsabilidade de criar soluções. Negócios surgem com propósitos e não apenas para vender produtos ou serviços. Buscam promover experiências, gerar relacionamento, trazer “remédios” para as “dores” dos clientes.

Acabamos de passar pela Semana Global de Empreendedorismo, um movimento mundial que acredita nesse propósito para o desenvolvimento socioeconômico. São mais de 170 países, 35 mil eventos e 10 milhões de pessoas impactadas. No Brasil, o Sebrae é um dos articuladores da SGE e celebramos duas datas importantes na ocasião: o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, em 19/11, e o Dia Nacional da Consciência Negra, em 20/11. São dois públicos que, no mundo dos negócios, convergem para um objetivo: a luta pela ocupação de seus espaços.

Na Bahia, são mais de 770 mil pequenos negócios, quase 50% liderados por mulheres. Desse total, 479 mil são registrados como MEI, sendo 223 mil mulheres. Para muitas mulheres, o empreendedorismo é também um caminho para a autonomia.

Da mesma forma, o afroempreendedorismo traz a representatividade da população negra ao mundo dos negócios, mas a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor mostra uma realidade desafiadora pela redução das diferenças. Em 2016, oportunidade era a motivação para 57,3% dos empreendedores iniciais negros e 59,1% dos brancos. Em 2018, os números chegaram 55,5% e 71,5% respectivamente.

Vivemos um momento de mudanças de paradigmas. Nossos esforços se direcionam no mesmo rumo para respondermos à pergunta: qual o Sebrae que o Brasil precisa? O empreendedor do novo tempo não possui fronteiras. Precisa estar conectado ao mundo. A Semana Global coroa essa conexão, em espaços de troca e, sobretudo, no reconhecimento do papel dos pequenos como agentes de mudança para o mundo, inspirando empreendedores ao redor do globo.

Jorge Khoury é superintendente do Sebrae Bahia